Es mi obsesión: Perotti revisa sus redes y mete mano en Comunicación

ROSARIO (Corresponsalía) Al gobernador de Santa Fe Omar Perotti lo obsesiona la comunicación de su gestión y la considera como una de las principales falencias de su gobierno. Lo reconoció abiertamente en el plenario de presidentes comunales, en el cual Letra P se inmiscuyó. “Es cierto que comunicamos mal”, admitió el rafaelino ese día. Con el tercer año de mandato ya avanzado y las elecciones a la vuelta de la esquina, el rafaelino sigue buscándole la vuelta a lo que, cree, es su talón de Aquiles. En ese sentido, en las últimas semanas metió mano en el área y cambió al encargado de redes del gobierno provincial.

También podés leer Es la comunicación, Perotti

El 14 de junio, a través del decreto 1.011, Perotti aceptó la renuncia de Fernando Franki, quien se desempeñó 14 meses exactos en la Dirección Provincial de Comunicación Digital, dependiente del Ministerio de Gestión Pública que conduce Marcos Corach.

El mismo día, bajo el decreto 1.012, Perotti designó reemplazante: Naschel Crespi Cámpora, de 27 años, quien ya reportaba en Comunicación, pero abocado al Boleto Educativo Gratuito, uno de los logros de la gestión santafesina.

El cambio, al menos en el manejo de redes, sobre todo Instagram, ya empezó a percibirse en el intento de una presentación más amigable y cercana de la figura dura y rígida del gobernador.

Miguel Altamirano arrancó la gestión al frente de la Secretaría de Comunicación, pero en diciembre de 2021 dio un paso al costado para que lo reemplace Carlos Bermúdez, persona de extrema confianza de Perotti con amplios vínculos políticos en todo el abanico peronista y la oposición.

El movimiento en el equipo va en línea también con el malestar de Perotti con su gabinete, que Letra P reveló en exclusiva este domingo. En reunión de gabinete, de las pocas que hizo desde que asumió, el gobernador demandó a sus ministros y ministras que defiendan en medios y redes el acuerdo con la Nación por la deuda de coparticipación.

Perotti cree de manera ferviente que sus logros de gestión no se comunican de la manera que desea y espera. Es un reproche a los medios y también a su equipo, pero en el fondo es, sobre todo, un problema político. No abundan los voceros y voceras en la gestión santafesina. "No somos buenos comunicadores, somos buenos hacedores”, ahondó el gobernador en aquel cónclave con presidentes comunales.