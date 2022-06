El francotirador Mirabella: durísimo con el Presidente, Javkin y el socialismo

SANTA FE (Corresponsalía) “En vez de estar integrados a un proyecto de nación, Santa Fe a veces parece estar anexada al país y esto nos pone realmente muy mal”, dijo ayer Roberto Mirabella, diputado y espada del gobernador Omar Perotti en el Foro de Presidentes Comunales del PJ. El encuentro tuvo lugar este viernes en la capital provincial y le permitió al peronismo reunir dirigentes locales de todas las tribus, abrir la participación y sobre todo lanzar una arenga fuerte hacia 2023.

En todos los paneles hubo discursos encendidos, pero algunos de ellos con la mira mucho más focalizada en figuras con las que hay disputa de poder. Ese fue el caso de Mirabella, quien no escatimó críticas. La distribución desigual de los recursos desde la Casa Rosada al interior del país y en particular a la provincia de Santa Fe fue uno de los ejes centrales. El legislador nacional dijo que van a trabajar para “descentralizar los recursos públicos” y que en Argentina no puede haber “ciudadanos de segunda”.

“Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, el fondo de compensación del transporte público. El año pasado hubo 133 mil millones de pesos pero 103 mil millones quedaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sólo 30 mil millones fueron para el interior de la Argentina. Contra estas cosas estamos peleando”, dijo Mirabella y en la lista de desigualdades, además del trasporte enumeró desde la luz, el gas y el gasoil hasta la cultura. Contó que el Congreso votó la prórroga a la Ley de Industrial Culturales, que prevé fondos, entre otras cosas, para el Instituto Nacional de Cine que tiene el 92% de las producciones audiovisuales concentradas en el AMBA. “¿No hay creativos en el interior del país?”, cuestionó y cerró el tema con la Nación para pasar a la política local.

“Me preguntaron sobre las críticas que nos hace la oposición, sobre que Perotti tiene plata en el banco. A mí me causa gracia, yo llevé adelante la transición con el gobierno de (Miguel) Lifschitz. Cuando arrancó Omar teníamos tres masas salariales de déficit. Perotti no podía pagar los sueldos y el aguinaldo en diciembre de 2019”, sostuvo Mirabella y se quejó del primer presupuesto que les tocó. “También me río cuando el socialismo dice que (todas las obras) fueron idea de ellos. Sí, tuvieron tantas ideas que no hicieron un carajo, porque todo lo estamos llevando adelante ahora”, agregó.

Y entonces, fue a por el intendente rosarino Pablo Javkin: “Hoy lo vi poniéndose en víctima por las cosas que le están sucediendo. Le quiero recordar a Pablo que el espacio político por el cual él ganó, gobernó la ciudad durante 32 años y los últimos 12 también la provincia. Y no lo digo yo, lo dice la doctora Carrió que le abrieron la puerta al narcotráfico”.