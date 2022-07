Macri se mete en la interna de Neuquén y apuntala a Sobisch como candidato

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) En medio de la crisis de alta gama generada en el Gobierno por la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y el sainete en la cúpula del Frente de Todos, el expresidente Mauricio Macri reapareció sonriente este lunes acompañado de Jorge Sobisch, tres veces gobernador de Neuquén y ahora principal aliado de Miguel Ángel Pichetto en el sur del país. El encuentro realizado en las oficinas de Olivos del exmandatario manifiestan el deshielo de una relación que tuvo altas y bajas hasta el asesinato del docente Carlos Fuentealba, en plena campaña presidencial del patagónico en 2007. Además, la foto se convierte en un aval para el ingreso a la mesa provincial de Juntos por el Cambio (JxC) del experimentado dirigente que supo desbancar a la familia Sapag en la interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El movimiento se produce a pocos días de que se oficializaran los plazos para dirimir candidaturas en la alianza opositora nacional, previstos para septiembre en este distrito.

“Coincidimos en que es necesario trabajar por el país, unidos por Juntos por el Cambio, desde Encuentro Republicano Federal”. El mensaje de Sobisch tras la reunión encendió alarmas en buena parte de la mesa neuquina de la coalición. Aunque resta que el partido se inscriba en la justicia federal, la fotografía genera ebullición entre quienes integran un espacio que también tiene sus dificultades para ordenarse.

Como detalló Letra P, representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), la Coalición Cívica-ARI y el PRO intentan armar un dique de contención para que Sobisch ingrese. Siguiendo la orden de la mesa nacional, pusieron la primavera como tope para cerrar candidaturas con o sin acuerdo.

“Queremos participar de la mesa, hace tres semanas enviamos una nota. Queremos saber si van a aceptar a Sobisch en JxC”, reclamó un operador del aliado de Pichetto en Neuquén, consultado por este medio. Con la foto de Macri, la presión cae sobre el PRO.

Hasta hoy, el macrismo tiene anotados al diputado nacional Francisco Sánchez (bendecido por Patricia Bullrich), al empresario Jorge Taylor y a David Schlereth. El radicalismo tiene la carta de Pablo Cervi, a quien en el entorno del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta observan con posibilidades. Todo depende de lo que suceda con Sobisch, quien cuenta con un nivel de conocimiento en la provincia muy superior a los aspirantes amarillos.

“La figura de Jorge Sobisch es fundamental para la ampliación de la coalición, por eso seguiremos fortaleciendo nuestro espacio para lograr una alternativa superadora en Neuquén”, prometió Pichetto, blanqueando la tarea fina para que su flamante socio neuquino ingrese de una vez por todas a la alianza.

Bigotes. Macri y Sobisch, antes de que se produjera el asesinato de Fuentealba en 2007

Sobre este tema, reina el silencio en buena parte de la coalición. Ninguna vocería rompió el off the record, y varias coincidieron en que la foto fue por la relación entre Pichetto y Macri, la dupla de Cambiemos que cayó ante el Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 2019. "Esto se organizó hace unos días, no tiene ninguna connotación. Es un pedido especial de Pichetto. A él, Mauricio le dice todo que sí", se escudó un importante dirigente neuquino.