La oposición neuquina mueve sus fichas al compás de la interna del MPN

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) En Neuquén, la agenda que marca la interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN) condiciona a la oposición y la apremia para presentar sus candidaturas. Con los actores del partido patagónico definiendo su participación, en Juntos por el Cambio (JxC) y el panperonismo activan mecanismos para ser competitivos en 2023. Ya no solo se habla de Azules, Violetas y Azules y Blancos, sino de cómo el PRO, la CC-ARI, Nuevo Compromiso Neuquino y el radicalismo asimilarán lo que parece el ingreso de Jorge Sobisch a la alianza. También de cómo una pata del Partido Justicialista (PJ), luego de la renovación de autoridades, aviva la candidatura del secretario de Energía, Darío Martínez, para evitar eventuales fugas, mientras se desarrolla la crisis del gobierno nacional. Todo en una nebulosa por la gran temporada invernal en la cordillera y la corrida cambiaria que afecta a los sectores vulnerables.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Por estas horas, mientras el vicegobernador y precandidato del oficialismo emepenista, Marcos Koopmann, recorre el sur neuquino, el foco vuelve a estar sobre Rolando Figueroa, el principal oponente al armado de Jorge Sapag y el gobernador Omar Gutiérrez. Sus afirmaciones a principios de la semana barrieron con la teoría de una posible fuga –con posterior alianza– para competir con el sello de alguno de los partidos nacionales. “Nunca sería candidato de un partido nacional”, se atajó, en un guiño a la tropa que busca para plantarse en la interna.

La enunciación del futuro inmediato no es más que un mensaje a quienes especulan con una jugada por fuera del MPN, sobre todo después de la respuesta que le llegó de parte del presidente de la convención, el ministro de Turismo, Sandro Badilla. La carta del funcionario se dio tras el reclamo de 20 puntos para que se modifiquen las reglas de juego interno. “Es una obligación legal, política y moral, no existe especulación posible, no es una cuestión de momentos”, respondió el exintendente de Villa Pehuenia-Moquehue, sobre el proceso de renovación de autoridades criticado por el diputado nacional.

El clima de campaña permanente obliga a apurar el paso a quienes quieren lograr lo que parece imposible desde hace 60 años: desbancar al MPN. En Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) se cocinan las listas que competirán por la gobernación, no sin problemas que resolver para revertir actuaciones del pasado. En JxC, el factor Sobisch abre una grieta profunda. En el radicalismo y el ARI hacen lo imposible para que el aliado de Miguel Ángel Pichetto no atraviese la barrera que cruzan para evitar su ingreso. En el PRO, la opinión está dividida, pero todos los socios del modelo neuquino de la coalición convergen en un punto: si tiene los papeles en regla, el tres veces gobernador puede incorporarse. Eso sí, debe hacerlo antes de septiembre.

Señal para Rioseco

La realidad en la otra vereda resuena en el sector mayoritario del FdT local. Con el objetivo de contener al aliado Ramón Rioseco, las espadas leales del secretario de Energía pidieron una gran interna. El legislador Darío Peralta, voz y ojos de Martínez en la Legislatura neuquina, fue el encargado de reclamar unidad a través de una primaria. Lo acompañó Guillermo Carnaghi, uno de los diputados nacionales del FdT.

Fuentes del espacio le reconocieron a Letra P que la idea es “reunir todo el arco” de los sectores afines al kirchnerismo, maquillar diferencias profundas con el sector de Oscar Parrilli y así encarar la campaña. “El peronismo demostró en 2017, 2019 y 2021 que tiene mayor caudal de votos y ascendencia en los vecinos y vecinas con sus candidatos y candidatas. En 2017 algunos decidieron ir por afuera y les ganamos. Sí, queda claro que este espacio tiene que abrir los brazos a todos y todas”, dijo Peralta, en alusión a Rioseco.

Sobreviviente de la purga de ministros y funcionarios que no funcionan en el Gobierno, Martínez tantea el panorama. Su gran escollo es el destino de un Ejecutivo que no encuentra el rumbo para frenar la corrida cambiaria y la inflación que golpea a la masa trabajadora y a los sectores vulnerables.