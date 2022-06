Ante las empresas, el Presidente pidió "responsabilidad" y "distribuir la riqueza"

El presidente Alberto Fernández abogó porque el país pueda "aprovechar la ventana de oportunidad" para ser "un gran productor de energía y de alimentos" y pidió "responsabilidad en un contexto de guerra" durante la apertura del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Asimismo, destacó la necesidad de "reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso" ya que "un número muy importante de argentinos no han logrado captar" las "ganancias que se están dando".

"La Argentina, si sabe aprovechar esta ventana de oportunidad, puede ser un gran productor de energía" afirmó el mandatario, quien pidió "sacar la ley de agroindustria" ya que el país puede "ser también un gran productor de alimentos".



En un mensaje grabado, que fue emitido frente a los principales empresarios del país que este martes participaban de un encuentro por el 20 aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el jefe de Estado señaló que durante la pandemia el Gobierno logró sortear "dos obstáculos muy grandes: el obstáculo de la deuda con acreedores privados y el de la deuda con el Fondo Monetario Internacional".

"En el primero de los casos, garantizamos que los argentinos al cabo de diez años, ahorren U$S 38.000 millones", remarcó respecto al acuerdo con los bonistas privados.



En tanto, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que en los próximos cuatro años no habrá que afrontar "ninguna de las obligaciones que el gobierno anterior había contraído", en referencia a la deuda por más de U$S 44.000 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.



En ese sentido, Fernández reiteró que "hubiera sido imposible" el pago de U$S 19.000 millones este año "con una guerra desatada en el mundo, que ha complicado los precios de la energía y que ha puesto en crisis el sistema alimentario mundial".