Valenzuela, por la autonomía municipal y contra la división de Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, participó de un debate en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y propuso un paquete de reformas para que la provincia de Buenos Aires supere las deficiencias estructurales que padece hace varias décadas. En este sentido, se refirió a una nueva ley de coparticipación, a la necesidad de avanzar en la descentralización y autonomía de los municipios y un plan de desarrollo productivo. Además, descartó que la división del territorio bonaerense sea "una solución a los problemas".

“No creo que la solución a los problemas de la provincia sea dividirla. Buenos Aires es potente en su diversidad y el camino es la regionalización con descentralización, con un gobierno provincial en el territorio decidiendo junto a los municipios”, señaló Valenzuela con contundencia y sentando posición respecto de la posible división del territorio más grande del país.



El intendente de Tres de Febrero dejó su mirada en el panel en el 25° Seminario de Federalismo Fiscal en la UNLP: “¿Es posible y deseable dividir la Provincia de Buenos Aires?”. Con la moderación de la diputada nacional de la Unión Cívica Radical Danya Tavela, participaron importantes referentes y analistas como Pablo Garat (Universidad Católica Argentina), Jorge Colina (Idesa) y Lucas Llach (Universidad Torcuato Di Tella), que se mostraron a favor de la división de Buenos Aires. Durante la jornada también aportaron su mirada el experto constitucionalista y federalista Antonio Hernández y el economista Alberto Porto.

En su exposición, Valenzuela dejó reflexiones sobre la necesidad de una mayor autonomía municipal y la descentralización de las políticas públicas, para que los gobiernos locales tengan más funciones, competencias y recursos. “Propongo una sociedad entre el gobernador y sus ministros con los municipios; un criterio regional para la toma de decisiones de infraestructura, trabajo y desarrollo productivo, sin burocracias ni cargos políticos adicionales”, expresó.

“Es algo muy diferente a lo que ocurre ahora, donde a los municipios nos llaman sólo para la foto o para escuchar monólogos. Necesitamos que la provincia se piense desde el territorio, dando cuenta de las lógicas regionales, productivas, laborales y sociales, pues la identidad de la provincia está en cada una de las ciudades pueblos y municipios”, agregó.

También instaló en el debate bonaerense la discusión sobre la discriminada coparticipación que recibe la provincia y cómo la distribuye hacia los distritos: “Aportamos el 37% (de los recursos) y vuelve el 23%, o sea 14 puntos negativos entre lo que aportamos y lo que recibimos. Esa profunda discriminación frena nuestro desarrollo y tenemos el 39% de la población nacional. El formato actual de la coparticipación es una regla perversa que perjudica a las provincias más productivas”. Y agregó: “Tenemos muchos fondos que llegan a la provincia y que no se coparticipan: en el primer cuatrimestre de este año la provincia recibió 77,000 millones en transferencias automáticas, el 42% del total nacional y ese dinero no sé coparticipó con los municipios”.



En este punto, según Valenzuela, hay una negación del artículo 123 de la Constitucional Nacional por parte de la Constitución Provincial. “Se necesita también un federalismo hacia dentro de la provincia, porque hay una permanente violación de la ley 10.559 por la gran cantidad de fondos que van por afuera y son discrecionales. El gobierno provincial no distribuye esos fondos y se los saca a los gobiernos municipales que son los más cercanos a los problemas que tiene el ciudadano", dijo.



Por último, expresó: “La Provincia no es inviable ni es ingobernable, pero requiere una mirada diferente, hay que pensarla distinto porque hasta ahora no se la entendió”. Y concluyó: “Mejorar la coparticipación para invertir en infraestructura y desarrollo productivo, implementar la regionalización con descentralización y aumentar la autonomía municipal, son los caminos que pueden llevar a poner de pie al motor principal de la Argentina que es la Provincia de Buenos Aires”.