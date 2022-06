Ultimátum presidencial a Guzmán: baja la inflación o se va en tres meses

El presidente Alberto Fernández le puso fecha de caducidad al plan de su ministro de Economía, Martín Guzmán: si en el plazo de tres meses no hay resultados contundentes en la guerra contra la inflación, habrá un inevitable recambio en el Palacio de Hacienda. La crisis de los precios elevó al máximo la tensión en el oficialismo, que prevé una derrota en las urnas si es que para fin de año el clima económico no se revierte, lo que motivó una multiplicación de alertas entre los ministros albertistas. Si bien para mayo se espera una caída en el ritmo de las remarcaciones, con un IPC en torno al 5%, el mercado financiero prevé que la inflación de todo el 2022 toque el pico del 72,6%, un número que desbarataría los planes del peronismo para las elecciones presidenciales del año próximo.

"Si en tres meses no hay resultados concretos y claros de una baja de la inflación, ahora que tiene todo el poder concentrado con la Secretaría de Comercio Interior bajo su control absoluto, Guzmán no tendrá más lugar en el gabinete", afirmó una fuente muy cercana a Alberto Fernández, consultada por Letra P. Esta confesión off the record dejó ver, por primera vez, el descontento del primer mandatario sobre el control de los precios y puso en duda la continuidad del titular del Palacio de Hacienda. Hasta el momento, las críticas por medidas tardías o equivocadas habían provenido de modo explícito del kirchnerismo y de manera subrepticia por la mayoría de los integrantes del gabinete nacional.

Cara a cara, el Presidente no le transmitió a Guzmán el dead-line marcado para que sus medidas antiinflación tengan efectos, pero sí le envió un mensaje a través de uno de los funcionarios más cercanos para que no queden dudas de que ya no será el principal sostén de su estadía en el gabinete si no le da herramientas para contrarrestar el malestar de sus funcionarios y dirigentes del peronismo que le cuestionan las posibilidades electorales para el año próximo ante la incertidumbre por los aumentos. Lo que sí le dijo al titular del Palacio de Hacienda fue su predilección por una salida a la calle de un operativo de control de los programas de precios. Fernández quiere replicar el modelo que implementó Augusto Costa siendo secretario de Comercio Interior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó hace menos de dos meses junto con el entonces funcionario nacional Roberto Feletti.

También podés leer La inflación de mayo cerró en torno al 5% y reactiva el tictac para Guzmán

A pocos días de la publicación del índice de inflación que dará el jueves 14 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA) le metió nafta al fuego en pronósticos inflacionarios. "A fines de mayo de 2022, analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 72,6% interanual (7,5 puntos porcentuales superior al pronóstico de la encuesta previa). Quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 75,1% interanual (9,4 puntos porcentuales mayor a la encuesta de abril)", sostuvo el REM.

El relevamiento, que analiza las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, las exportaciones e importaciones, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la desocupación y la actividad económica, mostró para atrás pronósticos que no se alejaron de la realidad mostrada por el Indec. "Para abril de 2022 la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 5,6% mensual, en tanto el dato observado en dicho mes resultó ser de 6,0%. Para mayo de 2022 la mediana de las estimaciones del relevamiento actual se ubicó en 5,2% mensual", señaló el informe.

Guzmán y el Círculo Rojo

El martes próximo al mediodía, Guzmán volverá a verse las caras con el Círculo Rojo. En esa oportunidad, cerrará la jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), un grupo integrado por los dueños de las empresas más poderosas del país, a donde no entran ejecutivos ni empleados, sino que está exclusivamente reservado para los representantes de las familias más acaudaladas del país. Si bien los tanques de la economía doméstica esperaban por la participación de Fernández, la presencia del jefe del Palacio de Hacienda les cae bien ya que el diálogo con el quinto piso de Economía es "muy fluido", según confiaron a Letra P desde el entorno de uno de los integrantes del establishment.

Guzmán había tenido sus vínculos con los empresarios, en medio de los cuestionamientos que recibía de parte de CFK y la tropa alineada al Instituto Patria. Primero con el Grupo Llao Llao en Bariloche y luego con los productivistas del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el economista logró contrapesar las críticas con los elogios y el respaldo explícito de dueñas y dueños de empresas poderosas locales.

Bajo el lema “El Sector Privado es el factor clave para el desarrollo”, desde las 8:30 estarán dando sus discursos Federico Braun del grupo La Anónima; Alfredo Coto; Alberto Hojman, de BGH; Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; Martín Migoya, del unicornio Globant; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Luis A. Pagani, del Grupo Arcor; y Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, apuntado por Cristina Kirchner en su discurso de Tecnópolis del viernes.