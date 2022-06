Importaciones: el Círculo Rojo alertó, a coro, por la suba de precios

El Círculo Rojo salió al cruce de las nuevas restricciones a la importación de insumos para la producción. Aunque el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, en coordinación con los ministros Martín Guzmán (Economía) y Daniel Scioli (Desarrollo Productivo), haya excluido a las pymes que necesiten comprar hasta 15% más del importe utilizado en el 2021, los empresarios salieron en coro a alertar que las nuevas medidas golpearán a todas las compañías por igual, debido a la suba de precios internacionales. Mientras revisaban con detalle las disposiciones en materia de comercio exterior, la industria, el campo y el comercio, los ceos advirtieron sobre un impacto en la inflación local que afectará el programa Precios Cuidados, debido al incremento en materia de financiamiento a 180 días que deberán afrontar las grandes empresas si quieren acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC).

Luego del reproche por la "festival de importaciones" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si bien primero negó su existencia, el Gobierno apuró medidas este lunes para cuidar los dólares de la reserva del Central. Los empresarios habían sido avisados de la nueva normativa cuando funcionarios de Desarrollo Productivo le dejaron algunos adelantos a la Unión Industrial Argentina (UIA) primero, y luego, el mensaje llegó a representantes de las alimenticias que se habían reunido con Guzmán, Pesce y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, el viernes pasado. Si bien el sector privado esperaba afinar el texto de antemano, y no con la decisión ya publicada, desde las empresas se mostraron confiadas de poder "negociar" con Scioli su alcance final.

"Afecta a las grandes y también a las pymes, porque les pone un margen del 15% sobre las compras que se hicieron en el 2021 que, en términos generales, es un margen acotado, debido a que muchas actividades el año pasado todavía no estaban normalizadas. Algunos sectores andaban para arriba, pero otros no, como los ligados a gastronomía, hotelería y turismo, que estaban deprimidos. Para todos los sectores que no estaban con capacidad alta, ese porcentaje no significa mucho", le dijo a Letra P el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

El jefe de los industriales alertó por el aumento de los precios internacionales ante la decisión oficial, al señalar que "por el lado de los valores, hay insumos que han variado mucho", por lo que dejaría ese 15% como un margen de recomposición "acotado". Durante la tarde del lunes, horas después de la publicación de la medida del BCRA, empresas y entidades trabajaban para tener "el grado de incidencia de esos insumos para saber si una empresa está arriba o abajo del 15% fijado". "Además, se puede incidir negativamente en alimentos que están en Precios Cuidados por el encarecimiento de los insumos que son importados para esos alimentos para las grandes empresas", advirtió Funes de Rioja.

Rápido de reflejos, Pesce convocó al líder de los industriales a una cumbre en el Central. Acompañado por el tesorero de la entidad, Martín Rappallini, el jefe de la UIA reclamó una "rápida conformación de una mesa de trabajo que permita la continuidad del proceso productivo, evite complicaciones en las cadenas de valor, garantice el abastecimiento del mercado interno, permita que sigan creciendo las exportaciones y no afecte a los sectores que generan divisas".

“La coyuntura internacional compleja elevó significativamente el costo de la importación de energía y este efecto esperamos que se sostenga hasta octubre, cuando se empiecen a moderar las necesidades de importación. Es necesario que todos los que participan en el mercado de cambios contribuyan a mejorar el balance cambiario obteniendo financiamiento para el pago de las importaciones”, sostuvo Pesce, en un comunicado de prensa que el BCRA emitió minutos después del encuentro.

Los industriales no fueron los únicos en hacer sonar la alarma. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también cuestionó las nuevas medidas del Central. Para el líder agropecuario, al conflicto por la falta de gasoil que generó reclamos y medidas de fuerza en distintas provincias del país, “otro problema que se junta ahora, al cerrar las importaciones, es que muchos productos que se usan en el campo son importados". "Cubiertas, fertilizantes, herbicidas, mucho se importa. Cierran las importaciones y seguimos encerrados en este círculo vicioso. Vendemos el producido con un doblar oficial a $120 y vamos a tener que reponer a $240; realmente es cerrar todas las puertas para que la Argentina en vez de producir más y mejor tienda a producir menos. Se va a poner muy difícil”, se quejó, en declaraciones a CNN radio.

Fuentes de los sectores del Comercio y de la Construcción admitieron, consultados por Letra P, estar "preocupados" por la decisión del Banco Central en torno a las importaciones, aunque se mostraron cautelosos de emitir una opinión pública antes de analizar el impacto directo en sus respectivas actividades.