Perotti bregó por más federalismo y llamó a "pensar en grande"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) En su primer acto no pandémico del Día de la Bandera, el gobernador Omar Perotti vendió su modelo santafesino, dijo que conduce “el motor productivo del país” y le pegó al gobierno de Alberto Fernández. “Es momento de pensar en grande”, se entusiasmó el rafaelino. Discurso nacional con eje en el interior pujante.

El 20 de junio es un día especial en Rosario. El acto al pie del Monumento a la Bandera y el desfile de excombatientes de Malvinas era una imagen que se repetía hasta que llegó la pandemia en 2020. Por ende, la ceremonia de este lunes fue la primera que pudo liderar Perotti desde que gobierna la provincia.

El gobernador aprovechó la oportunidad para darle rienda suelta a su plan político. Más suelto, menos atado a un presidente Alberto Fernández al que no reconoce como conductor, el jefe de la Casa Gris jugó al santafesismo y ponderó el valor de la provincia en el escenario nacional.

“Santa Fe es hoy la provincia que genera mayores niveles de producción, inversión y trabajo registrado”, remarcó el mandatario provincial desde el escenario. Lo seguían atentamente desde la primera fila autoridades provinciales y locales, legisladores nacionales peronistas y socialistas, no así de Juntos por el Cambio, que pegaron el faltazo.

Tal como lo hizo y hace con la distribución inequitativa de subsidios al transporte, Perotti rescató la “fuerza arrolladora del interior”, aunque dijo que “debe ser acompañada”. En ese lapso, bregó por “una nueva matriz de desarrollo nacional con más federalismo”.

Sobre el final de su discurso, que duró 13 minutos, el gobernador llamó a “pensar en grande” sin mayores detalles ¿Hablaba de él y su futuro político? ¿Del interior? ¿De la provincia en particular?

Reiteró, como le dijo al Presidente cuando lo tuvo a su lado la semana pasada, que “siempre habrá” discusiones y punto de vista diferentes, pero “eso no puede ser impedimento para crecer”. Para Perotti, la economía argentina está “estresada” con sus diversos sectores jugando al día a día.

Ayuda urgente para Javkin

Antes, el intendente Pablo Javkin dijo que Rosario es “una ciudad de gente buena” y dijo que “tiene un problema muy, muy grande” en referencia a la inseguridad y la violencia.

“Esta ciudad, que quiere ser de paz, vive amenazada por bandas mafiosas que con sus armas y su mugre, quieren que tengamos miedo y arrebatarnos la vida de nuestros pibes. Para combatir esta crisis necesitamos unión y decisión. Cuando escuchamos desde acá los gritos que llegan desde el centro del país, sabemos que no nos sirven, que no resuelven nuestro problema. Esta Rosario que no tiene policía, ni justicia, ni cárceles, necesita ayuda. Mucha ayuda. Pedimos con respeto, pero también con energía que todo lo que se pueda hacer se haga, y urgente”, bramó, contundente.

El acto contó con la presencia de alrededor de 2500 excombatientes de todo el país se trasladaron hasta Rosario para ser homenajeados. Luego de los discursos de rigor, hicieron el clásico desfile por la Avenida Belgrano, al pie del Monumento.