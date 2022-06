Mirabella pide profundizar la producción de biodiésel: "No hay discusión"

El diputado nacional santafesino Roberto Mirabella pidió impulsar la producción de biodiésel, en un contexto de escasez de gasoil y aumento de los precios internacionales, al tiempo que aseguró que “el campo está atravesando un muy buen momento, con mucha demanda del exterior”. Lo hizo desde la inauguración de la tradicional muestra Agroactiva, que regresó después de dos años sin presencialidad.

"Tenemos que profundizar la producción de biodiésel porque hay mucha capacidad instalada ociosa y es un sustituto del gasoil, fundamentó Mirabella. El legislador señaló que cuando se importa gasoil "no se genera mano de obra ni divisas”. Y agregó: “Cuando apostamos a la producción de biodiésel generamos valor agregado en origen y sustituimos importaciones para que no se vayan divisas. Compramos y pagamos en pesos y generamos trabajo. No hay discusión en esto. Vamos a seguir trabajando fuertemente”.

Por otro lado, Mirabella destacó las acciones llevadas adelante por el gobierno santafesino para impulsar el desarrollo productivo. “Se está haciendo mucho en cuanto a obras de infraestructura ligadas al sistema productivo y en la mejora y democratización del acceso al crédito, para que muchos pequeños y medianos productores puedan acceder a la compra de capital de trabajo o a inversión”, remarcó. “El gobernador Omar Perotti recién dijo que de los 26.500 millones de pesos que se consiguieron del Banco Nación se están monetizando 20 mil, de los cuales el 70% es inversión. Cuando se decide invertir es porque se piensa en el mediano y en el largo plazo y se apuesta por lo que se está produciendo acá”, subrayó.

Previo a su paso por Agroactiva, el diputado nacional visitó los laboratorios NOVA en Cañada de Gómez, empresa que inauguró su parque fotovoltaico y, en base a un acuerdo con la provincia de Santa Fe, producirá energía eléctrica para consumo propio y lo restante será volcado en el sistema interconectado, según detalló al destacar el liderazgo de las empresas biotecnológicas santafesinas.

“Lo que producen son insumos biológicos para el sector agropecuario, como enzimas para el sector alimenticio o la producción. Hay dos empresas de enzimas en Argentina que son únicas en América Latina. Son NOVA y Keclon, están en la provincia de Santa Fe y están basadas en el conocimiento que adquirieron las personas que se forman en el sistema universitario santafesino”, concluyó Mirabella.