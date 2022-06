La unión hace la fuerza: la respuesta de las pymes a los bloqueos de Camioneros

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Cansada de los bloqueos del Sindicato de Camioneros y bajo la premisa de “ayudar a quienes estén pasando por la misma situación”, la empresaria rosarina Verónica Razzini creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una red que nació con ocho pymes adheridas y hoy ya cuenta con más de 120. Es la respuesta organizada del empresariado a una modalidad de protesta que lleva el sello del líder de Camioneros, Hugo Moyano.

La empresa de la familia Razzini, dedicada a la distribución de materiales de construcción, sufrió en 2020 tres meses de bloqueos. El sindicato de Camioneros de Santa Fe exigía que 18 de las 100 personas empleadas se afiliaran a su gremio. “No correspondía, era completamente ilegal porque nosotros no somos transporte”, argumentó la empresaria a Letra P. Según detalló, durante esas semanas tanto ella como su familia, el personal, clientes y firmas proveedoras sufrieron extorsiones y amenazas. “Vivimos la peor pesadilla de nuestra historia”, resumió.

El líder de Camioneros en Santa Fe es Sergio Aladio, un dirigente opositor a Moyano. Para Razzini, en estas lides no hay diferencias entre uno y otro. “Es el método que Moyano impuso desde 2007 en Argentina para, bajo extorsión, conseguir lo que ellos tengan como objetivo. Sea una coima, un cambio de encuadre gremial, reclamos disparatados. Así vienen fundiendo pymes hace años y años", afirmó.

Incluso, contó Razzini, el gremialista opositor a Aladio, Juan Chulich, aliado de Moyano, aprovechó la ocasión para sumar puntos en la interna provincial y se solidarizó con la empresa y hasta emitió comunicados brindándole su apoyo. El gesto no conmovió a la empresaria: "Son lo mismo", dijo. "Ellos utilizan el mismo método, así que para mí fue la nada misma. Hacen las mismas asquerosidades con otros. Son la mafia funde pymes", sentenció.

Razzini sostuvo que el conflicto “la marcó a fuego” y que “pensó que iban a perder todo”. Marcada por la experiencia y animada por la abogada penalista referenciada en el PRO Florencia Arietto, quien la acompaña en cada paso brindando asistencia legal, decidió avanzar en la creación de MEAB. “Había que armar un protocolo, un método para que la gente se anime y eso fue lo que hicimos”, explicó.

Cientos de personas que pasaron por situaciones similares se reúnen para ayudar a otros empresarios y empresarias a enfrentar los bloqueos. “El empresariado está muy solo, muy separado, no se siente representado ni por las cámaras ni por las federaciones. Quienes deberían protegernos no lo hacen, así que decidimos ayudarnos entre nosotros y apoyarnos en la Justicia, que dice que lo que nosotros hacemos es una actividad lícita y que bloquear es un delito”, sentenció la rosarina. Tanto la Justicia laboral como la penal apoyaron a la familia Razzini y lograron fallos históricos que, considera, abrieron una puerta. “Esto me llevó a tomar un compromiso para hacer algo, para cambiar las cosas”, concluyó.

La empresaria cree que la creación del Movimiento ya está produciendo cambios. “Antes los empresarios lo vivían en soledad y en silencio y hoy eso ya no sucede más porque la gente se animó a denunciar y la Justicia actúa”, afirmó.