Sigue la tregua: Cristina Kirchner volvió del sur y prepara el Senado para Manzur

Con la interna del Frente de Todos en fase de baja intensidad, Cristina Fernández de Kirchner volvió este domingo junto a su hijo, Máximo Kirchner, desde Santa Cruz y prepara el Senado para recibir el próximo jueves al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que concurrirá por primera vez al Congreso para presentar su informe ante los legisladores.

La vicepresidenta y el diputado viajaron la semana pasada a Río Gallegos, donde pasaron el 25 de mayo, fecha patria que coincide, además, con el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como jefe de Estado en 2003. El viaje de ambos fue posterior a la renuncia a su cargo del exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, que alimentó versiones sobre la supuesta retirada del Gobierno de otros funcionarios que responden a Cristina. Por ahora, nada de eso ocurrió. Pero la dirigencia del FdT, en general, y la Casa Rosada, en particular, quedaron a la expectativa de los próximos movimientos de Cristina Kirchner, que suele definirlos cada vez que viaja al sur.

Más allá de la renuncia de Feletti, lo cierto es que el oficialismo vive desde hace semanas una suerte de tregua interna que alimentaron, con diferentes declaraciones, el propio Kirchner y Alberto Fernández. Fue el diputado quien hace dos semanas le agradeció públicamente al primer mandatario, haber “acompañado” la actualización del salario mínimo, vital y móvil. Otros funcionarios de Gobierno, como Gabriel Katopodis, cercano al Presidente, también levantaron la bandera blanca al pedir la incorporación de la vice a la mesa de diálogo. Por último, este sábado fue Fernández quien habló sobre la importancia de la unidad desde Chaco, al lado del gobernador Jorge Capitanich, muy cercano a Cristina Kirchner.

Esa aparente calma se vio sacudida este lunes por las declaraciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, que después de días de silencio del espacio, afirmó que “sin la unidad no se puede, pero con la unidad no alcanza”.

“Lo que venimos planteando es cómo dotamos de sentido la unidad. No es una cuestión mágica que la simple reunión la pueda sostener, si nosotros no resolvemos los problemas de la gente”, dijo en declaraciones a Radio Provincia, consultado sobre el tema en el marco un acto de gestión del gobierno bonaerense. Larroque se refirió, además, a la situación social y dijo que “es necesario que se resuelvan por los problemas de fondo porque, si no, no hay política social que alcance”.

Las declaraciones de Larroque, más moderadas que en otras oportunidades, por el momento, serán la única referencia del cristinismo a la pelea del FdT. Según pudo saber Letra P, la intención de la organización que conduce Kirchner es no volver a azuzar la discusión en los próximos días ni reflotar la guerra interna. Como publicó Letra P, Larroque había sido designado como vocero del cristinismo en las críticas contra el Presidente. Pero tras varias intervenciones públicas, bajó el perfil.

En tanto, Cristina Kirchner se prepara para una posible reaparición, ya que podría recibir el jueves en el Senado a Manzur en lo que será la primera presentación del jefe de Gabinete ante el Congreso desde que llegó al Gobierno. La sesión fue convocada para las 14 y tendrá a la economía como eje principal: sobre un total de 900 preguntas, que enviaron 37 senadores y senadoras de las distintas bancadas, 230 fueron dirigidas a la cartera que conduce Martín Guzmán.

Manzur desembarcó en la Casa Rosada el 20 de septiembre de 2021, a propuesta de Cristina, quien hizo pública su sugerencia al Presidente en la carta que escribió tras la derrota del FdT en las PASO. El tucumano mantiene comunicación con la vicepresidenta, quien intercedió en enero para evitar su renuncia, por entonces desencantado por el lugar que el Presidente le había dado en el Gobierno. La relación entre Fernández y el jefe de Gabinete se recompuso y el gobernador en uso de licencia recuperó su rol inicial y Fernández volvió a pedirle mayor protagonismo. Como primera muestra, Manzur retomó las reuniones del elenco ministerial en la Rosada. La próxima está agendada para este miércoles, un día antes de su presentación en el Senado.