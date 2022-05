Pérsico acusó de "oficialistas opositores" a quienes critican al Gobierno

El secretario de Economía Popular y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuestionó la actitud “opositora” de aquellos sectores que integran el Frente de Todos y que permanentemente critican la gestión de Alberto Fernández. Según analizó, “hay compañeros que parece que juegan para los amarillos”, a quienes definió como “oficialistas opositores”.

“Yo no juego para ellos”, aseguró en declaraciones a AM 750 y reparó en que “estar marcando los errores de este Gobierno, que son muchísimos, y no propagandizar lo bueno que hace, es una política opositora”.

En medio de la fuerte interna que vive el Gobierno, el dirigente opinó que las diferencias van más allá del manejo de la economía por parte del ministro Martín Guzmán y que, en realidad, se basan en “pujas de poder”.

“Martín Guzmán vino a hacer una tarea que la hizo y la hizo muy bien. Yo lo conozco de mucho antes, como Cristina Kirchner lo conoce de mucho antes. Entiende mucho más la economía, tal como la entiendo yo. Ejemplo: es un compañero que entiende mucho la economía popular y que hay que cambiar la estructura económica”, argumentó.

Pese a su acompañamiento al rumbo iniciado, Pérsico admitió algunos errores. En particular, se refirió a los precios y señaló que el Gobierno “nunca logró el desacople” de los valores nacionales respecto los internacionales. Sin embargo, mostró optimismo en cuanto a que el Ejecutivo logre controlar el proceso inflacionario.