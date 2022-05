Pichetto, sobre la interna de JxC: “No me interesa bailar con Javier Milei”

El líder de Peronismo Republicano e integrante de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, rechazó la posibilidad de integrar a la alianza opositora al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, y marcó su posición en torno a la disputa que se da puertas adentro (y afuera) del espacio por la incorporación o no del economista libertario de cara a las elecciones de 2023.

El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri defendió su lanzamiento para llegar al sillón de Rivadavia al asegurar que lo hizo en función de la “unidad” de JxC al representar a un sector del peronismo no alineado con el Frente de Todos (FdT). "Estoy convencido que puedo hacer un aporte y yo plantee el desafío de la unidad y me van a encontrar a nivel de diálogo y construcción", afirmó y agregó: “Aporto votos que vienen de sectores decepcionados con el gobierno que el PRO no podría ser capaz de canalizar”.

"Yo no hablo solo de economía. Hablo de los problemas del país, de justicia, de defensa, de seguridad", detalló y anunció que aspira a “construir un programa de liderazgo y contenido” capaz de aportar “ideas al país” y de dar “discusiones que otros en estos dos años y medio no dieron".

En este contexto aseguró que JxC debe construir una fuerza capaz de representar una “alternativa” al oficialismo, a quien acusó de registrar “enfrentamientos cada día más fuertes”. En este punto rechazó el cambio de órbita de la Secretaría de Comercio Interior, que pasó de ser una dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo al de Economía. “No es un tema de cambiar de ministros, sino una colisión de miradas”, completó.