Con los ecos de la denuncia contra el Censo 2010, JxC desembarca en La Matanza

Después de la jornada del Censo 2022, Juntos por el Cambio concretará la segunda reunión temática que acordó en su última reunión de mesa nacional, cuando decidió cortar los acercamientos con el diputado ultraliberal Javier Milei. Este viernes, el escenario elegido será la localidad de San Justo, en pleno corazón de la La Matanza, un bastión histórico del peronismo. La alianza realizará un panel de políticas sociales con el antecedentes reciente de las sonoras denuncias sobre el Censo 2010 respecto a una presunta manipulación de los datos poblacionales de ese distrito bonaerense.

También podés leer Las esquirlas de la última reunión de JxC ponen a prueba el reglamento anti-Milei

El evento arrancará a las 9.30 y se extenderá por tres horas. Estarán las máximas autoridades de los cuatro principales partidos de JxC. En el comienzo habrá un encuentro con representantes de las fundaciones programáticas de cada partido, que trabajan desde principios de año en elaborar un programa de gobierno.

En materia económica, las discrepancias son cada vez mayores, pero el capítulo de las políticas sociales puede ser una instancia para "emprolijar" los debates programáticos, especialmente en un área donde buscarán antagonizar con la gestión del Gobierno y con los movimientos sociales.

En los paneles habrá un representante por cada uno de los partidos de la alianza y estarán presentes referentes territoriales "en un espacio abierto a los otros integrantes de JxC".

También podés leer La unidad sirve: Larreta le cantó retruco a Macri con una foto con la UCR

El territorio matancero también será el escenario elegido para que un grupo de 21 integrantes del bloque JxC de la Cámara de Diputados, liderado por Martín Tetaz (Evolución Radical) y Alejandro Finocchiaro (PRO), reivindiquen el pedido de informes que presentaron para contrastar la evolución de los datos poblacionales de La Matanza respecto al Censo 2010. De acuerdo a la presentación, existe una manipulación de los datos que habría inflado el total de habitantes de ese distrito bonaerense con el objetivo de mejorar su posición en la distribución de la coparticipación provincial.

El tema surgió hace dos semanas en la Comisión de Población de la Cámara baja, cuando asistió el titular del INDEC, Marco Lavagna, a detallar el avance del operativo de aeste miércoles. Durante la reunión, a la que no tuvo acceso a la prensa, Tetaz y Finocchiaro le reclamaron información, pero el funcionario fue cauteloso y aseguró que la clave pasa por mejorar la calidad de los datos que se relevan. “La mejor forma de dar respuesta a lo que sucedió hace 12 años es a través de un Censo 2022 de mucha calidad, que dé información precisa sobre cómo estamos y cómo vivimos en cada rincón del país", contestó Lavagna, pero no profundizó sobre la denuncia.

En el evento de este viernes posiblemente se escuche uno de los argumentos que más repite el matancero Finocchiaro. El exministro de Educación asegura que la presunta maniobra aumentó en un 27% la población de La Matanza. Eso implicó, siempre según su argumentación, que el municipio recibiera 2700 millones de pesos adicionales por año, y casi 30.000 en los últimos 11 años. El diputado considera que, sin datos confiables, no hay forma de elaborar políticas sociales eficientes, aunque el debate no será tan académico. Este fin de semana el intendente en uso de licencia de Vicente López y actual ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que los integrantes de movimientos sociales "muchos son vagos que no laburan".

Sin modificar el discurso que tuvo como intendente, cargó contra las organizaciones sociales en una entrevista que le concedió a radio Futurock. Las expresiones de Macri confirman que el partido amarillo hablará de políticas sociales, pero con la intención de sacar a las organizaciones sociales del medio, casi el mismo planteo que sostienen sus excolegas de los tres cordones del conurbano bonaerense. Es un apelativo directo al electorado de JxC en un momento donde no afloja la fuga de votos por ultraderecha que capitaliza Milei.

La escena matancera también tiene su interna. Además de Finocchiaro, estará el exdiputado de la Coalición Cívica Héctor Flores, que será una de las figuras centrales del evento. Ambos aspiran a ganar el control del municipio más poblado de la Argentina y compiten por ese objetivo a largo plazo.

También podés leer Bullrich pasó por Neuquén y dejó en carne viva la interna de JxC

Según el programa, después de los paneles se conocerán las conclusiones y habrá una rueda de prensa. La puesta en escena buscará mostrar a toda la dirigencia presente en una "foto de familia" para exhibir unidad y bajarle el tono a las discusiones más recientes. Queda por delante una agenda de "encuentros programáticos": el siguiente será el 10 de junio con una reunión sobre "Producción", en Río Cuarto, Córdoba; el 1 de julio, otro sobre "Desarrollo Sostenible", en Paraná, Entre Ríos; y el 18 está previsto un tercero sobre "Relaciones Internacionales", en la Ciudad de Buenos Aires. El calendario concluye con un evento sobre "Energía" previsto para el 29 de julio en Neuquén. Como contó Letra P, desde la reunión de fines de abril no se reactivó esa instancia con la composición y los tiempos que establecieron en su propio reglamento.