El "debate": Fernández dice que Cristina tiene "una mirada parcial"

En medio de las tensiones que sacuden al Frente de Todos (FdT), el presidente Alberto Fernández partió de gira hacia Europa para alejarse de las turbulentas aguas nacionales y buscar inversiones extranjeras, pero decidió dar desde España el "debate de ideas" que le propuso la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este martes, en una entrevista con el diario El País, acusó a CFK de tener "una mirada parcial". “Representa en la historia algo significativo y en el presente es líder de un espacio importante, pero hay cosas en las que no comparto su mirada”, declaró y advirtió que, más que "el debate", le preocupa "la obstrucción" del Gobierno.

“El presidenta de la Nación es quien manda en Argentina", avisó. "Desde 2019 decían que sería un títere de ella, pero la verdad es que yo tomo las decisiones”, profundizó y aclaró que, de todas maneras, la vicepresidenta no es su “enemiga”, sino que su “enemigo” es (el expresidente Mauricio) Macri”. “A quien tengo que pelear si quiero una Argentina más justa es a Macri, no entre nosotros”, moderó. Asimismo, defendió el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó en el puesto al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Nunca fue puesto en duda”, completó.

Las definiciones

"Argentina tiene que ponerse a mirar el futuro y dejar de discutir el pasado".

"Creo que [la de Cristina] es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio".

"Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada".

"El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad".

"Yo no estoy pensando en 2023. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo".

"Nunca fue puesto en duda. Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI".

"No creo que en Argentina nadie esté seriamente pensando en un proceso de desestabilización después de todo lo que hemos vivido".

"Los gobiernos no son propiedad de nadie, son de los pueblos. Yo soy un mandatario, que cumple órdenes de un mandante que es el pueblo".

"Soy peronista, sé que represento: los intereses de los más postergados".

"Seguramente tendremos cosas que habremos hecho mal, pero al día 99 de gobierno se desató la pandemia y teníamos un sistema de salud destruido".

"Nunca he llegado al poder para enriquecerme. Soy hijo de una familia de clase media. Debo haber sido el presidente con menos bienes de la historia".

"Tenemos 10 años por delante muy buenos. Pero tenemos que hacerlo bien. Nadie puede vivir con déficit permanente. Eso hay que corregirlo".

"El daño que hizo Macri a la Argentina es incalculable. La desaprensión es imperdonable".

"A quien tengo que pelear si quiero una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros".