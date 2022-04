Río Negro: furia radical por el acuerdo entre la jefa de la UCR y el PRO

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) No hay paz en Juntos por el Cambio (JxC) de Río Negro por la interna de la Unión Cívica Radical (UCR), que puede llegar dividida a las próximas instancias electorales. Al menos eso plantean en un sector de la dirigencia, que ratifica una postura diferente a la de la titular del Comité provincial, María de los Ángeles Dalceggio. A raíz de las declaraciones de la presidenta del partido en una entrevista con Letra P, en la que ratificó su acompañamiento a la candidatura a gobernador de Aníbal Tortoriello (PRO), el ala disidente y proclive a un acuerdo con Juntos Somos Río Negro (JSRN) marcó distancia en la voz de la exdiputada nacional Lorena Matzen. “No sirve poner el carro delante del caballo, adhiriendo a candidaturas de otras fuerzas políticas si antes no se fortalece a la UCR y se trabaja seriamente. La presidenta del partido ha desoído la voluntad institucional y eso es grave, antidemocrático y necio”, le dijo a este medio.

La ebullición es permanente desde la convención que se realizó hace 15 días en Choele Choel en el radicalismo rionegrino. La regularización del ámbito que define la política de alianzas partidarias reabrió una brecha entre los altos mandos del partido, que llega con una fractura expuesta en el semestre en que se definirá el rumbo político en el sur del país. El motivo principal del enfrentamiento surge por las declaraciones de Dalceggio y Marcelo Cascón, titular de la Convención, quien no descarta un pacto electoral con JSRN.

Dalceggio, enrolada en la UCR con el mendocino Alfredo Cornejo, anticipó su acompañamiento a Tortoriello y descartó la competencia por la cabeza de la fórmula para la elección que definirá quién se queda con la gobernación patagónica. “Estamos alineados con su proyecto”, se sinceró el último domingo al denunciar “la manera anárquica de manejar el comité central” por parte de un sector histórico del radicalismo que supo digitar la provincia por 28 años hasta el triunfo, en 2011, del fallecido Carlos Soria y del hoy senador nacional Alberto Weretilneck.

El tiro por elevación tuvo respuesta de Matzen, otrora rival de la vieja guardia radical en la interna de la que participó Dalceggio como segunda de Yamil Direne, fallecido en Río Negro a causa de la pandemia.

“La UCR de Río Negro tiene que pensarse para adentro y armar un plan de gobierno, poder ofrecer una alternativa viable, con un equipo de trabajo que le sirva y contribuya a futuras alianzas. No sirve poner el carro delante del caballo, adhiriendo a candidaturas de otras fuerzas políticas si antes no se fortalece el partido y se trabaja seriamente”, advirtió la exdiputada este lunes.

Ante el llamado de Letra P, Matzen sostuvo que Dalceggio "no respeta la carta orgánica ni los preceptos del partido. Actúa con soberbia y sin convocar al diálogo. Miente cuando se expresa en nombre de un partido que, por historia, ha sido siempre dialoguista. Parece más importante ser servil a las otras fuerzas políticas que el fortalecimiento de la UCR. No es con mentiras, es con acción. No es con personalismos, es con un plan de trabajo”.

La tensión va en aumento y baja a suelo rionegrino las diferencias nacionales. La antagónica visión de cómo debe manejarse la UCR en JxC, que tiene sus chispazos en los tironeos que protagonizan Gerardo Morales, Martín Lousteau y Cornejo, repercute en la coalición rionegrina, entre el comité y la convención. Así las cosas, con Tortoriello lanzado, más una parte del radicalismo alineado, empieza a definirse el esquema electoral para 2023. Resta saber el rumbo del peronismo, un espacio que supo obtener competitividad pero que vio diluir su poder de fuego con Miguel Ángel Pichetto, Martín Soria y el senador Martín Doñate.