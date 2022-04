Kulfas abre el paraguas: "La inflación de abril no viene bien"

El ministro de Desarrollo y Producción, Matías Kulfas, evaluó el panorama económico y adelantó que "la inflación de abril no viene bien", pese a que observan "mejoras indiscutibles" a partir de las medidas implementadas. En esa línea, el funcionario albertista, de los apuntados por el cristinismo junto a Martín Guzmán, remarcó que la expectativa no está puesta en una disminución marcada en el índice inflacionario, pero estimó que "eso ocurrirá" el próximo mes. "La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo”, advirtió.

Las declaraciones se dieron mientras se esperan los resultados del mes en curso y después de los conocidos en marzo, que arrojaron un porcentaje de inflación de 6,7%, el número más alto desde abril de 2002.

“Este es un momento complejo, pero inevitablemente muchísimo mejor del que estábamos viviendo en plena pandemia o durante 2018 y 2019; es decir la economía se está recuperando. Obviamente la inflación ha vuelto a golpear con fuerza particularmente porque tenemos nuestros propios problemas y además se ha sumado la inflación internacional, que está golpeando en todo el mundo”, sostuvo el funcionario en declaraciones al programa Toma y Daca, en AM 750.

Desde su óptica, el escenario de la suba de precios a nivel mundial impactó con mayor fuerza en la Argentina debido a “los problemas que venía arrastrando”. Pese a esto, Kulfas insistió en que el actual es "el menor nivel de desempleo de los últimos seis años", al tiempo que destacó que "está bajando la pobreza y se está reactivando la producción”.

“Obviamente ocurre esto y genera una sensación de bienestar y de mejoría, pero que la inflación se vuelva a disparar genera en muchos sectores ansiedades e incomodidades, que compartimos y por eso reaccionamos con la reapertura de paritarias o con los bonos para los sectores informales”, completó.