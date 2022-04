Tarde piaste: Pato Bullrich dice que vetar a Milei es “un error total”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró este jueves “un error total” la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de pronunciarse abiertamente en contra de una eventual incorporación del libertario Javier Milei a las filas de la principal alianza opositora camino a las elecciones de 2023. Un día antes, con una mirada opuesta, había pedido "dejar de hablar" del economista "porque él no quiere" sumarse.

“Tenemos que ser más conscientes de pensar más en la construcción que en cerrar las puertas de Juntos por el Cambio (…) Sentí que esto fue muy apresurado y que no me parecía. Milei nunca pidió ser parte, no me parece razonable discutirlo de esa manera”, expresó la dirigente en declaraciones Radio Continental.

Los dichos se dieron un día después del encuentro de la mesa nacional de la coalición, la cual reunió a la dirigencia del espacio político en medio de las internas que atraviesan, en particular, en torno a las candidaturas para el próximo año. Luego del cónclave, los referentes del espacio emitieron un comunicado donde manifestaron su negativa a la posibilidad de albergar al diputado de La Libertad Avanza. Si bien el texto lleva la firma de la exministra de Seguridad, horas más tarde aseguró que no estuvo presente cuando se adoptó esa posición.

"Este tema no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que él no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir pero el tema ya se había debatido”, agregó.

En esa línea, insistió en que “no hay que cerrarle las puertas a nadie antes de tiempo” ya que no se trata de “un problema de un actor”. “No es fulano si o fulano no”, remarcó.

La última semana fue el propio Milei quien afirmó que podría reunirse en el mismo espacio con parte de la dirigencia de JxC, entre quienes mencionó especialmente a Bullrich y al expresidente Mauricio Macri. No obstante, aseguró que no tejería alianzas “con las palomitas blancas del PRO”.