Vamos a volver: Carrió agita la interna y asegura que Larreta “no se la juega”

En medio de la interna opositora, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena mediática y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su falta de definiciones en temas centrales. En este sentido, consideró que el alcalde “no se la juega” y remarcó que “no sirve el ni”.

También podés leer El silencio de Lilita

“Hay candidatos a presidente que no opinan de la deuda. Horacio por ejemplo, que no se la juega”, expresó la exdiputada en una entrevista al canal TN. En este sentido, le pidió al alcalde porteño más demostraciones de “carácter” si es que quiere pelear un lugar para llegar a la Casa Rosada.

En otro orden, Lilita también se refirió a la disputa interna por las candidaturas de cara a las elecciones de 2023: “Hay que dejar que todo decante este año, todos estos candidatos que hoy andan por todos lados no van a estar el año que viene. No resisten lo próximo si no se saben cuidar ahora”.

En cuanto a su proyecto personal, mencionó que se dedicará a recorrer el país con un trabajo “en el territorio”.

También podés leer La lengua de Carrió, el fantasma de Nosiglia y los desafíos a Larreta

“Me gustaría la unidad y que una nueva generación gobierne. Yo estoy en disponibilidad si es necesario en un momento muy grave para la Nación. Quiero una armonía y una integración”, aseguró.