El pulpo mediático rosarino busca estirar sus tentáculos a la capital de Santa Fe

El empresario de medios rosarino Gustavo Scaglione ya inició gestiones con cableoperadoras para que Canal 3, la nave insignia del grupo Televisión Litoral, uno de sus multimedios, ingrese en las grillas de la capital santafesina. La movida del también dueño del Multimedios La Capital es la punta de lanza para ingresar en el mercado digital de la ciudad epicentro de la política provincial, pero, como toda grilla es política, no va a ser fácil que le abran las puertas.

En la parrilla de canales de la ciudad de Santa Fe, las señales locales son escasas, como en la mayor parte del interior argentino. A los tradicionales Telefé Santa Fe y Somos Santa Fe hay que sumarle Santa Fe Canal, que tiene pretensiones provinciales pero es de fuerte impronta capitalina. Luego hay experiencias nuevas, adaptadas al entorno digital y que no se transmiten por cable, como Aire de Santa Fe, de Luis Mino, y Cable & Diario, que responde al histórico dia,, Canal 3 supone que hay lugar para una propuesta que marida la televisión tradicional pero apuesta a una renovación de formato y estética. Aparece, entonces, como un competidor del streaming de Aire de Santa Fe, que crece en audiencia e influencia, pero para hacer pie en un nuevo terreno hay que estar en el cable, por más que se anuncie años tras año la muerte de la televisión.

Lo que llama la atención de la exploración de Scaglione a la ciudad capital es que pisaría un terreno donde talla Nahuel Caputto, dueño de El Litoral, y con quien comparte el 60% del paquete accionario de La Capital Multimedios. Pero hay que recordar que ya Caputto largó en 2021 una campaña para instalar la marca de su diario en terreno rosarino. ¿Devolución de gentileza?

De todas formas, la incompatibilidad es con el socio mayor de ambos: el Grupo Clarín. Si bien el gran diario argentino no tiene una gran apuesta en la capital, cuenta con Somos Santa Fe y está conforme con la llegada de Canal 9 de Paraná del lado oeste de la orilla. Con el conflicto de intereses planteado, es seguro que la decisión sobre incluir o no a Canal 3 en las grillas no se tomará en territorio santafesino.

Cambio de época

El proceso de transformación del grupo mediático más importante de Rosario y la región no parece haber llegado, ni cerca, a su última etapa. Por un lado, los cambios que Scaglione viene imprimiendo desde su llegada siguen avanzando; pero por el otro, los factores externos influyen e impactan en la empresa. Sin duda, el más trascendente es la aparición de Cadena 3 y la migración de trabajadores y trabajadoras hacia allí, con la posibilidad que el éxodo sea coronado con la salida del histórico periodista Alberto Lotuf. La decisión, pudo saber Letra P, está al caer pero el protagonista prefiere mantener silencio.

Más allá del período vacacional, es evidente tanto en Canal 3 como en la emisora del grupo, Radio 2, el impulso de caras y voces nuevas con la necesidad de llenar ausencias. Desde hace tiempo se sabe del malestar del personal por salarios que han ido perdiendo capacidad adquisitiva y no son los de otros tiempos para el sector. Esa realidad propició que haya quienes analizaron otros horizontes laborales y hasta hayan tomado la decisión de dejar el gran grupo rosarino.