Para plantarse ante el PRO, la UCR desfiló su musculatura territorial

El salón de Parque Norte denominado Golden Center fue el elegido por la Unión Cívica Radical para mostrar musculatura con el Foro de Intendentes. En los papeles, se trató de un evento que reunió a jefes y jefas comunales que intercambiaron propuestas de gestión. Pero en la práctica, el espacio consiguió una foto de 412 dirigentes con responsabilidad de gestión, junto a gobernadores como Gerardo Morales y Gustavo Valdés que agitan la posibilidad de que algún miembro del partido se postule a la presidencia en 2023. Una de las principales autoridades del espacio lo dejó bien en claro, en un mensaje sin sintonía fina a la interna de Juntos por el Cambio: “Queremos un Jefe de Estado de la UCR el año que viene. Después que acompañe el que sea”.

La jornada transcurrió entre abrazos de dirigentes, una audiencia fiel a los expositores de los distintos paneles que se desarrollaron durante la tarde y algunos exfuncionarios de Mauricio Macri, como José Cano y Alfonso Prat Gay. La ausencia de Martín Lousteau no pasó desapercibida como tampoco la de dos boinas blancas que buscan presidir la Convención Nacional del partido en abril próximo: Hernán Rossi y Gastón Manes. “Tendrían que haber estado”, reprocharon desde el entorno de un gobernador.

Quién sí dio el presente fue el hermano de uno de ellos y actual diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, de los más solicitados para las fotos. No son pocos los radicales que señalan que el neurocientífico “tiene una sintonía particular con el militante”, un plus que otros envidian, y que buscará ser el postulante a la gobernación bonaerense en 2023.

Ante esas versiones, en diálogo con Letra P, Manes dejó en claro que su apuesta se basa en “salir de la grieta” y pidió amplitud de la alianza opositora. En un mensaje para los componentes de JxC, dijo que el radicalismo "está preparado para gobernar".

Cano, en ese sentido, acotó sobre la experiencia de 2015 denominada Cambiemos: “Sólo fue una coalición parlamentaria”. El extitular del Plan Belgrano apuntó que, pensando en el futuro, la apertura debe ser una premisa. De hecho, recordó: “Fuimos varios los que pedimos un entendimiento con el Frente Renovador de Sergio Massa y nos dijeron que no. El tiempo nos dio la razón”.

Entre panel y panel, hubo tiempo de análisis de la situación nacional, con café de por medio: en esta época, las autoridades de la centenaria agrupación se mantienen “preocupadas” por la grieta del Frente de Todos que, desde su visión, puede “generar peligros de la gobernabilidad”. Por eso, piden moderación y destacan las negociaciones del radicalismo dentro de JxC para evitar el default.

Sobre las divisiones en el seno de la alianza opositora, protagonizadas entre "halcones" y "palomas", les quitan valor. "A varios les faltan garras”, bromeó un dirigente radical. Por otro lado, prometen que este Foro de Intendentes no será un hecho aislado. En ese sentido, buscan que se repita con cierta periodicidad, con el objetivo de fortalecer la territorialidad y la construcción de planes de gobierno, con diálogo constante con las cabezas del partido y legisladores. Una posible usina de postulantes para el año que viene.

Los cierres, mirando a 2023



Los discursos finales estuvieron a cargo de Valdés y Morales, quienes apuntaron justamente a mostrar a una fuerza capaz de gobernar, con gestión, que puede presidir el país. Un radicalismo distinto al que se vio bajo la sombra del macrismo. El mandatario jujeño, el más elocuente, admitió: “En Juntos por el Cambio, hay diferencias, como por ejemplo con la concepción del Estado. Tenemos que generar un programa de gobierno, no queremos un gobierno que fracase”. Además, el jefe de la UCR cuestionó a aquellos que dentro de JxC “buscan que cuanto peor, mejor". "No es así, no queremos que siga sufriendo el pueblo argentino”, añadió.

Morales, asimismo, reclamó “una relación simétrica con el PRO", y deslizó que el partido debe descartar la incorporación de ciertos actores, como el diputado liberal Javier Milei, a quien definió como "un antidemocrático".