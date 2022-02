Más presión de los intendentes para quedarse con las policías comunales

La avanzada del intendentismo opositor para que el gobernador Axel Kicillof ceda el manejo policial a los municipios tiene en los jefes comunales Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata) un ejemplo de los planteos que llegan a la Gobernación desde el conurbano.

“Creo que llegó el momento de discutir el rol de los intendentes en materia de seguridad. Queremos hacernos cargo de este problema que afecta a los vecinos. Por eso considero que manejar la Policía Local con mayor autonomía puede ser la solución”, dijo el intendente de la capital bonaerense.

El planteo de los intendentes PRO está en línea con las expresiones que dejaron trascender a Letra P los radicales, los principales representantes opositores en el interior bonaerense.

También podés leer Juntos presiona a Kicillof para que ceda el manejo policial a intendentes

Sin embargo, el reclamo no está sólo anclado en la órbita de Juntos; también se desliza por lo bajo entre algunos representantes del Frente de Todos que plantean respetar la génesis del proyecto por el que se creó la Policía Local y cuestionan la decisión del ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien semanas atrás planteó a Letra P que el manejo de la Policía Local es del jefe policial y que los intendentes deben enfocarse en generar políticas de inclusión.

El intendentismo propone una transferencia con recursos de la Policía Local a los municipios. La idea es que pase a depender de los jefes comunales, quienes en coordinación con los municipios linderos y las políticas de seguridad que se definan desde el gobierno provincial tendrán a su cargo la administración de recursos y el despliegue del personal policial en el territorio.

También podés leer La sociedad G&G no discrimina: suma a Tagliaferro a su armado territorial

Recientemente, los legisladores del bloque Juntos de la Sección Capital presentaron un proyecto de ley para crear en cada uno de los 135 municipios de la provincia una Mesa de Coordinación Local de Seguridad Pública que tendrá por objetivo analizar, coordinar, ejecutar y asegurar la acción de los recursos humanos y logísticos de seguridad en cada comuna.

“Los intendentes queremos hacernos cargo y asumir la responsabilidad de manejar la policía en nuestros municipios, para dar respuesta y atender una de las principales problemáticas y demandas que tienen los vecinos como es la inseguridad que sufren día a día”, insistió Garro.

En esa misma línea se expresó días atrás el intendente de Lanús, quien sostuvo que “la policía debería depender de los intendentes” que “somos -dijo- quienes tenemos el vínculo cercano con los vecinos, conocemos el terreno y sabemos de sus necesidades, este sería el primer paso, además de un trabajo más articulado de todas las fuerzas”.

A su vez, apuntó contra la falta de un plan estructural de parte del gobierno de Axel Kicillof para combatir la inseguridad y el narcotráfico. “La situación empeoró con la vuelta de bunkers de droga minorista. Esta es la mayor preocupación de los vecinos en los barrios populares más allá de la inflación y los problemas económicos”, dijo Grindetti.

Según supo Letra P, el planteo ya fue transferido al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Apelan a su conocimiento del territorio municipal y a su trabajo para impulsar la ley sancionada en 2014 durante la administración de Daniel Scioli.

En La Plata indicaron que las disposiciones actuales no alcanzan para responder a la demanda de mayor seguridad de los vecinos y que si bien como contrapartida el municipio creó la Guardia Urbana ésta no tiene el mismo poder que el personal policial porque no está autorizada para portar armas. Como ejemplo, dieron cuenta de las agresiones que reciben en distintos procedimientos personal de Control de Urbano por no contar con el acompañamiento policial.