Dudas en el llano para 2023: ¿el PJ ordena las aspiraciones de Todos?

Las candidaturas distritales del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires para 2023 todavía son una incógnita. La incertidumbre no está solo atada al “todavía falta mucho”, el mantra al que la dirigencia apela para esquivar definiciones. La ausencia de una estrategia en la coalición es la principal razón. Con distintos espacios pugnando por el poder bajo el mismo paraguas, es de varios colores la dirigencia que aspira a competir y que espera un mandato que la ordene.

En el acto del día de la militancia, en noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández renunció públicamente a ser la única opción en 2023 y abrió la posibilidad de una amplia competencia interna, de la Presidencia para abajo. Para una multiplicidad de jugadores y jugadoras en la coalición de gobierno se presenta como el camino más probable, potenciado por los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras las PASO y por el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, tras manifestar su desacuerdo con el principio de entendimiento al que arribó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, en el llano bonaerense esta salida no está tan clara y, tras una rueda de consultas, la dirigencia territorial evita expresiones precipitadas. En el escenario actual hay quienes se animan a amasar algunas alternativas atadas a la competencia del Partido Justicialista, que en los distritos está agendada para el 27 de marzo próximo.

Es que a contramano del Presidente, el titular del PJ bonaerense le pidió a consejeros y consejeras trabajar para alcanzar listas de unidad y así evitar internas en las elecciones partidarias. No obstante, Kirchner aclaró que la idea es no dejar a nadie afuera, por lo que dejó habilitada la competencia si no se lograran los consensos.

Por ese motivo, en el territorio están a la espera de directivas. Con distintos espacios pugnando por el control del poder, en los distritos desconocen si en 2023 se autorizará a que todos los socios de la coalición salgan a caminar y construir posicionamientos, o si las elecciones del PJ del mes próximo serán la vara con la que se definirán los protagonismos del año que viene.

La experiencia inmediata se encuentra en las últimas elecciones, donde el mandato fue esconder fisuras y encolumnarse detrás de listas de unidad. Con el peso de los cuestionamientos internos a aquella decisión, abrir el juego y ampliar la base de sustentación es una opción que no está descartada.

Si bien podría decirse que en los distritos donde la conducción está en manos del peronismo la candidatura podría quedar en los actuales intendentes e intendentas, la ecuación no es tan sencilla si se tiene en cuenta que en muchos casos tienen, por afuera de su gestión municipal, socios del Frente de Todos que ya se frotan las manos pensando en la posibilidad de una interna en las PASO.

Tras las consultas de Letra P, hay dirigentes territoriales que además mencionan que no es menor la crisis interna y de poder que generó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista de la Cámara baja, decisión que no encontró el apoyo en socios de la coalición y que, a la hora de los mandatos, podría restarle respaldo.

Por caso, hay dirigentes que no esperaron directivas y empezaron a caminar la provincia, como el equipo encomendado por la vicegobernadora Verónica Magario, o el Frente Renovador, que ya trabaja pensando en una interna para las PASO de 2023 y puso en la competencia a Sergio Massa.

Más alejado de los entendimientos entre los distintos socios aparece el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Distanciado del kirchnerismo por no poder competir en las primarias de 2021, ya avisó que tomará un nuevo rumbo alejado de las decisiones del PJ.