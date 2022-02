Fernández, en tribunales: "No hubo reparto arbitrario de fondos" en la era K

El presidente Alberto Fernández declaró este lunes ante la Justicia federal por la causa que investiga la adjudicación de la obra pública entre 2003 y 2015 y defendió al expresidente Néstor Kirchner y a la vicepresidenta Cristina Fernández, de quienes fue jefe de Gabinete. En ese período, "nunca no hubo reparto arbitrario de fondos", señaló. Sobre el exmandatario en particular, aseguró que “siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas” y que tenía “casi una obsesión con eso, primero como gobernador y luego como Presidente”.

La asignación de recursos para obras públicas “es una decisión de carácter política no judiciable", dijo Fernández y agregó: "Me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”. En la misma línea, abundó: “Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario".

Cerca de las 9.30, el jefe de Estado brindó su testimonio en los tribunales de Comodoro Py ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso por la causa denominada “Vialidad”, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina Fernández. Lo hizo por su carácter de jefe de Gabinete de ambas administraciones y a pedido de los acusados el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido y la actual vicepresidenta, quien se encuentra imputada en la causa.

“Los criterios de asignación tienen que ver con las necesidades de cada jurisdicción. No hay una regla que dice: a cada provincia le toca tal cantidad de dinero en función de los habitantes que tiene. No hay una regla que diga cómo se distribuye el dinero de la obra pública”, profundizó Fernández y declaró: “No me consta que Néstor y Cristina hayan redireccionado cientos de millones de pesos para beneficiar a Lázaro Báez”.

Durante las últimas semanas ya declararon por la misma causa los distintos jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Media y Jorge Capitanich. Además, se espera que el próximo lunes lo haga el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien también sirvió como jefe de ministros de Cristina.

Noticia en desarrollo.