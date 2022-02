Murió el Gato Romero, la gloria del golf que se hizo intendente por Macri

Eduardo “Gato” Romero, quien promediaba su segundo mandato como intendente de Villa Allende, murió este domingo por la noche a los 67 años. La información fue confirmada por la familia del exgolfista y luego oficializada por la Municipalidad de la localidad del departamento Colón.

“Agradezco a la vida haber conocido al Gato Romero. Ejemplo de deportista y ciudadano, usó todo su talento, carisma y educación para representarnos siempre de la mejor manera a los argentinos. Y terminó su vida sirviendo con entrega a sus queridos vecinos de Villa Allende”, escribió Mauricio Macri, su mentor político, al enterarse de la noticia. “Hace unos días le dije que íbamos a volver a encontrarnos para compartir la pasión que los dos sentimos por la Argentina, por Córdoba y por el deporte. Fue, es y será un grande. Gato querido, es mucho lo que te vamos a extrañar. Pero vas a seguir presente entre nosotros gracias al ejemplo y a los aprendizajes que nos dejás. Todo mi cariño a la maravillosa familia Romero y a todos los que tuvieron la suerte de llamarlo amigo”, tuiteó el ex mandatario.

Si bien había manifestado sus intenciones de involucrarse en la vida política de su ciudad en reiteradas ocasiones, Romero llegó a la intendencia tras aceptar el convite de Macri para sumarse al PRO. Así, en junio del 2015 fue el primer dirigente amarillo en ganar elecciones en Córdoba y uno de los que pudo sobrevivir a la debacle del macrismo en 2019, cuando fue reelecto.

“Lo vamos a recordar como un gran golfista, un gran intendente y, por sobre todo, una gran persona. Un sentido abrazo para toda su familia y sus seres queridos”, dijo Patricia Bullrich que se encontraba de visita en Córdoba al momento de conocerse la información. "Me enseñaste mucho con tu calidad como deportista y persona. Fuiste un ejemplo de superación. Te voy a recordar siempre con este humor. Te voy a extrañar querido Gato Romero”, escribió Héctor Baldassi, el diputado nacional que también había sido uno de los dirigentes que había incursionado políticamente en la primera camada macrista del centro del país.

El propio gobernador Juan Schiaretti lo recordó como “un hombre comprometido con su pueblo”. “Hago llegar a toda su familia, amigos, seres queridos y vecinos de esta ciudad mis más sentidas condolencias”, escribió el mandatario, que se sumó a una gran cantidad de mensajes que lo recordaron por su trabajo y su compromiso con la localidad que lo vio nacer y la que gobernó hasta que se vio obligado a pedir licencia, debido a la enfermedad que lo aquejaba, a finales del mes de enero.

“Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé. Junto a mi equipo y mi familia, decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende, pidiendo una licencia temporal que me permitirá enfocarme en mi salud”, había anunciado semanas atrás, en lo que terminó siendo su último mensaje público.

A comienzos de este mes, la titular del Concejo Deliberante de Villa Allende, María Teresa Riu-Cazauz de Vélez, tomó juramento como intendente interina y se hará cargo de la Municipalidad hasta completar el mandato de Romero.