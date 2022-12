Carlos Mahiques, un halcón del punitivismo PRO

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Carlos Mahiques es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue designado en el cargo durante la estadía de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Antes había sido juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y fue el primero de los ministros de Justicia durante la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios. En las últimas jornadas, Mahiques se vio involucrado en este caso. Otro de los que están en la línea de fuego es su hijo Juan Bautista Mahiques.

Con la asunción de Macri en la presidencia, Mahiques hijo fue nombrado subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano. Juan Bautista fue, además, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que intervino en la designación de su padre.

También podés leer El detrás de escena de una cadena nacional para “romper el cerco” informativo

El otro hijo de Carlos Mahiques, Ignacio Mahiques, es fiscal de instrucción porteño, pero desde mayo de 2016 se desempeña como adjunto del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que fue procesada la vicepresidenta Cristina Fernández por presunta corrupción en el reparto de la obra pública durante su gobierno.

Mahiques, afín al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia -que propuso la continuidad de los jueces de la última dictadura militar-, es especialista en Derecho Penal y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

También podés leer Ercolini, el juez designado por Néstor Kirchner que acorrala a CFK

Como juez de Casación bonaerense se pronunció en contra de las leyes sobre abortos no punibles y con su voto se opuso al derecho a esta práctica a una joven con discapacidad mental que, producto de una violación, quedó embarazada. Fue en julio de 2006, cuando como juez subrogante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, votó en contra, aun cuando el máximo tribunal bonaerense avaló que la joven realizara esta práctica y cuando el Código Penal dice que no es punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que no deben ser judicializados.

Además, rechazó el hábeas corpus colectivo por las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales, mientras que la Corte Suprema falló a favor y exhortó a la Justicia bonaerense a intervenir sobre estas denuncias.

También podés leer D'Alessandro denunció una operación en su contra y apuntó contra el kirchnerismo

Opositor a la despenalización de las drogas y con fuertes vínculos con el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici (principal operador judicial de Macri), es un claro representante del Opus Dei, según los describió La Izquierda Diario.

En diciembre de 2021, la abogada Valeria Carreras, representante de una de las querellas de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, lo recusó como juez de la Cámara Federal de Casación Penal tras señalar que fue colocado en ese cargo por un decreto del expresidente Macri, imputado en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a familiares de la tripulación que murió durante el hundimiento del submarino.

Como juez integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal benefició con salidas transitorias al exmarino Adolfo Miguel Donda, condenado en dos juicios a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.