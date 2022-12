Jefes y jefas se buscan

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Miguel Lifschitz fue el último ordenador de la oposición santafesina. Desde que falleció, la política provincial está a la búsqueda de jefes y jefas, conductores y conductoras. Está tan atomizado el escenario no peronista que a nadie le sobra nada y nadie puede arriar a nadie. Esa también será, en 2023, una de las disputas electorales.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El socialismo ya no lidera. El radicalismo quiere, pero todavía no. Al PRO le falta fuerza y CREO tiene potencia solo en Rosario. Entre las cuatro referencias opositoras dieron un paso trascendente unos días atrás para conformar el mentado frente de frentes, para alcanzar una fortaleza que en soledad no pueden ostentar.

Primero deberán resolver el acuerdo y luego lo programático, para luego decantar en las candidaturas. Tiempo hay, ya que la Casa Gris calcula un cierre de listas para mediados o fines de mayo. Es decir, más de cuatro meses para acomodar la estantería.

También podés leer Arranca la oposición en Santa Fe

En el terreno de las candidaturas, hay una coincidencia: la senadora Carolina Losada, hoy corre con ventaja por sobre el resto. Dicho análisis es compartido por el gobernador Omar Perotti, quien, de todos modos, estima que la legisladora no será de la partida en las elecciones provinciales. Al margen, la supremacía de Losada no es apabullante ni mucho menos.

El exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro es quien más muestra las cartas a esta altura. Dijo que quería ser candidato a gobernador hace rato y tiene un acuerdo cerrado con la pata larretista del PRO. El diputado provincial suele admitir que está apenas por debajo de Losada, pero confía que, si ambos compiten en 2023, la va a duplicar en una interna en las PASO.

También podés leer "Perotti era el jefe de una asociación ilícita"

El intendente Pablo Javkin es otro de los que fogonea con vigor el armado de un frente santafesino. Sus cercanos dicen que va, que dejará Rosario para disputar la pelea por la Casa Gris. No puede dar un paso en falso porque el peronismo rosarino tiene candidaturas por aquí y allá. Subido a la gestión post pandemia, el intendente tiene que profundizar su nivel de conocimiento en el centro norte provincial.

El socialismo tiene que dirimir cosas puertas adentro. Un sector promueve la candidatura a gobernadora de la diputada Clara García, pero llaman la atención los últimos movimientos de Antonio Bonfatti, quien no vería con malos ojos una postulación de Javkin. ¿Es descabellado pensar que el PS vaya dividido? Sería cuanto menos extraño para un partido que se somete permanentemente a la mirada de sus bases.

También podés leer El socialismo cerró filas para extender la conducción de Mónica Fein

El PRO, por su parte, tiene hoy una mesa partida. El diputado Federico Angelini surfea entre la gobernación y la intendencia de Rosario. Trata de convencer a un outsider para la arena provincial con la banca del expresidente Mauricio Macri y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Pero hay otro sector, conducido por el diputado Gabriel Chumpitaz y referenciado en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ya tiene cerrado un acuerdo con Pullaro.

Como se ve, hay mucho por definir y ya no existe la verticalidad. De ahí que alcanzar resultados no sea sencillo. Porque hay que resolver la candidatura a la gobernación, pero también intendencias y categorías legislativas. Un lindo berenjenal. Por caso, ¿si Javkin promueve que su reemplazante sea María Eugenia Schmuck, tendrá banca absoluta o habrá libertad para competir? ¿El intendente capitalino Emilio Jatón enfrentará en una interna a Adriana Molina, la jugadora de su enemigo José Corral?

También podés leer El nuevo eje opositor santafesino

Las partes coinciden en que un frente de frentes acrecienta las chances de victoria y acorrala al peronismo, pero importa a la par quiénes serán los jugadores y jugadoras que saldrán a la cancha. Porque si Losada se baja o hipotéticamente Javkin decide quedarse en Rosario, la cosa cambia. En ese caso, habrá que salir a buscar una potencia que por el momento no se ve. O acaso se creerá que con la marca alcance. Se verá en 2023.