La maquinaria digital PRO para la campaña 2023

La comunicación digital siempre fue una piedra angular en el laboratorio de las estrategias de campaña del PRO. Con la mira puesta en 2023, las candidatas y los candidatos del partido amarillo buscar darle su estilo personal a los mensajes que comparten en sus redes sociales. Letra P consultó a las personas encargadas de definir cada uno de los pasos 3.0 de las figuras del macrismo para entender qué lenguaje utilizan, a qué público apuntan y cómo comunican.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Los equipos de comunicación digital de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tienen una máxima tallada en piedra: mostrarla siempre natural y espontánea. Todo el trabajo en sus redes se basa netamente en su agenda: actividades con referentes macristas, visitas a las provincias. En Twitter tiene 1,4 millones de seguidores, en Facebook, 503 mil, en Instagram, 484 mil, y en TikTok, 161 mil.

“Lo principal es que ella en sus redes es un producto ATP (Apto para Todo Público) por eso no tiene sentido hacer una segmentación, que además consideramos que es especulativo”, expresó uno de los encargados de comandar la comunicación 3.0 de la presidenta del PRO. Aunque su equipo de comunicación digital fue cambiando, la titular del PRO siempre dejó en claro que en la red social del pajarito había una línea a seguir que no se puede pasar: mostrar la bitácora de su vida.

En TikTok e Instagram tiene un equipo especial para hablarle a las generaciones más jóvenes. “La clave es que todo sea real, aprovechar su agenda para hacer contenido, tener presencia en todos lados y evitar caer en piezas super profesionales”, agregó la misma fuente.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los alumnos más aplicados al manual del PRO para la comunicación digital. Pionero en TikTok, donde tiene medio millón de seguidores, Larreta intenta acercarse al voto joven y también busca "humanizar" su imagen. Sus primeras apariciones en la red social china fueron durante la campaña porteña de 2019. En Instagram, donde tiene 530 mil seguidores, sube contenido sobre sus actividades de gestión, las reuniones con vecinos y vecinas, y, en los últimos días, mostró su perfil futbolero en medio de la fiebre mundialista.

En Twitter, donde acumula 1,7 millones de followers, tiene un perfil más serio y su contenido está relacionado con la coyuntura política. Cada pieza que se publica tiene un proceso de control previo de varias capas ya que nadie quiere dejar librado al azar ni un sólo detalle. Cada posteo, como todo lo que tiene que ver en la comunicación larretista, es controlado por el secretario de Medios, Cristian Coelho, y el de Comunicación, Federico Di Benedetto.

La diputada María Eugenia Vidal se prepara para cerrar un 2022 en el que dio un giro de 180º en su comunicación digital. Tras las elecciones de 2021, decidió cambiar el enfoque y “pasar a la ofensiva”. La estrategia se centró en ser más agresiva en Twitter e Instagram siempre buscado aprovechar los temas de coyuntura. En esas dos redes tiene 1,7 millones y 909 mil seguidores respectivamente.

Con un enfoque más combativo, en el entorno de Vidal están convencidos de que recuperaron terreno perdido para volver a colocarla en el lugar de “la leona” que tuvo durante su mandato como gobernadora bonaerense. Prueba de ello es la encuesta de las redes (social listening) en donde muestran con orgullo que se encuentra segunda detrás del economista Javier Milei.

Por su parte, el diputado Diego Santilli tomó la decisión de correr todos los riesgos en Tik Tok, (45,3 mil seguidores). Allí, su equipo procura hacer todo el contenido “jugado”. Pifies, utilización de memes y mensajes de confrontación con el kirchnerismo son los tópicos principales. En TikTok el precandidato a gobernador del PRO es uno de los políticos con mayor cantidad de reproducciones. Todo el contenido de sus recorridas proselitistas lo vuelca en Facebook e Instagram. “Siempre con contenido especifico del municipio o la región”, remarcaron desde su entorno. En Twitter, el legislador se dedica a opinar sobre los temas más duros de la política o la economía.

También podés leer Larreta apuesta a la hiperactividad para no perder terreno ante el avance halcón

El diputado y jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, es uno de los que mejor hace uso de la comunicación digital. No sólo está en un lugar de relevancia en todas las discusiones sino que, además, encontró un equipo de redes con el cual comparten una máxima: siempre salir a jugar fuerte. Su estrategia es salir siempre con los tapones de punta a confrontar con el kirchnerismo de cara a las elecciones de 2023.

En las redes sociales, su equipo busca mostrar las cualidades del precandidato a gobernador bonaerense. “Nuestra estrategia es mostrarlo tal cual es sin disfrazarlo. No actúa, no lee guiones, no hace chistes con emojis”, agregaron desde su comando de campaña. En Twitter tiene 261,5 mil seguidores; en Instagram 80,5 mil, en TikTok 14,6 mil y en Facebook 519 mil.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri utiliza sus redes sociales de forma netamente institucional con algunas piezas de sus recorridas. En lo que respecta a las métricas, es el líder indiscutido dentro del PRO. En Twitter tiene 5,2 millones de seguidores, en Facebook 4,4 millones y en Instragram 1,1 millones.

Como la mayoría de las figuras del PRO, utiliza la red social del pajarito para dar a conocer su opinión en temas centrales de la política argentina. En Facebook e Instragam tiene todo el contenido audiovisual que genera con sus actividades.