Larreta: "Me junto con los del PRO y también con los radicales"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que "hubo tensión" en las últimas semanas en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), que se profundizó cuando Patricia Bullrich amenazó a Felipe Miguel, y advirtió que se "junta con los dirigentes del PRO, pero también con los radicales".



"Yo me junto con los del PRO, pero también con los dirigentes de la UCR", dijo Larreta en declaraciones a Radio 10, donde agregó que "nunca me van a escuchar hablar mal de un compañero de Juntos por el Cambio porque creo que hay que trabajar en la unidad".



"No hay intermediarios entre Bullrich y yo", sentenció al ser consultado sobre el video en el que se observa a la presidenta del PRO amenazando al jefe de Gabinete porteño. "Nuestro enemigo hoy en día es la inseguridad, la inflación y no nosotros mismos", apuntó.

Ante el reclamo de varios dirigentes del PRO por la sucesión en la Ciudad y su acercamiento al senador radical Martín Lousteau, Larreta consideró que "hay varios candidatos del PRO, Fernán Quirós, es uno de ellos y para nosotros es un gran orgullo".



"Los candidatos del PRO también son Soledad Acuña, Jorge Macri y Emanuel Ferrario, son todos buenos cuadros y están preparados", detalló.



En esa línea, sostuvo que "nuestra prioridad hoy es solucionar el conflicto con los médicos y residentes, que también es un problema que se genera por la inflación" y destacó que "estamos todos trabajando para poder darle una solución".



Sobre Mauricio Macri, opinó que "tiene una experiencia como expresidente" que ninguno de ellos tiene y dijo que es "un gran referente del espacio", aunque marcó sus diferencias con el inicio de Gobierno de Cambiemos en 2015. Así, señaló que "la primera diferencia que tendría con la gestión de Macri -de 2015 al 2019- es que hay que ser muy claros desde el principio con la gente".