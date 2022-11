Larreta: "Estoy harto de las peleas"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró estar "harto de las peleas" en medio de la polémica instalada hacia el interior de PRO a partir de las amenazas que la presidenta de ese partido, Patricia Bullrich, hacia el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

"Yo no me engancho. Yo estoy harto de las peleas. Los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo, peleándonos unos contra otros”, afirmó en declaraciones a CNN Radio.

Si bien minimizó ese tema, el alcalde rechazó los dichos de la exministra de Seguridad en los cuales lo acusó de "entregar la Ciudad de Buenos Aires" por su cercanía con el senador Martín Lousteau, quien ya está lanzado a la pelea electoral para sucederlo en el cargo.

"Yo no soy el dueño de nada, la ciudad es de los vecinos. En algún momento alguien habló de esto de ‘entregar la Ciudad’ ¿Cómo entregar la Ciudad? Yo no soy el dueño de nada. Acá la Ciudad es de los vecinos y vecina, que son los que van a elegir en las PASO y en la general", afirmó.

Pese a este escenario turbulento hacia adentro de la alianza opositora, Larreta desestimó la posibilidad de romper el espacio y aseguró que "Juntos por el Cambio no se va a separar".

"Estamos trabajando juntos en el Congreso y es la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo en el Gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Vamos a seguir unidos, con todas las tensiones y diferentes visiones que pueda haber”, afirmó.