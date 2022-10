El otro Manes, con el bidón: “Facundo dijo en público lo que muchos dicen en privado”

La controversia generada en Juntos por el Cambio por las críticas del diputado Facundo Manes al expresidente Mauricio Macri sumó este miércoles otro capítulo. El dirigente radical Gastón Manes salió en defensa de su hermano: “Lo que Facundo dijo en público es lo que muchos dicen en privado”, dijo; destacó que el diputado “está muy bien considerado en la opinión pública” y recordó que en las elecciones de 2021 “lo votaron casi un millón y medio de bonaerenses”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Facundo dijo en público lo que muchos dicen en privado. Él no acusó a nadie y lo digo como abogado. En ningún momento hizo una acusación penal contra Mauricio Macri. Dijo que existía evidencia de que se había espiado gente durante la gestión del expresidente, pero no le atribuyó la responsabilidad a nadie. Llamó al expresidente a reflexionar y habló sobre el populismo institucional, que no es algo que inventó él”, sostuvo en declaraciones a Radio Perfil.

En esa línea, trató de explicar lo que quiso decir el legislador y señaló que cuando los gobiernos toman “medidas para el corto plazo” están “haciendo populismo”.

También podés leer Los dardos de Manes a Macri agitaron la interna de JxC

“A eso se refería. Y en ese gobierno hubo varias cosas que se hicieron así, por ejemplo, como pasó con los jueces de la Corte Suprema. Habló en potencial y con mucho respeto. No lo hizo a propósito ni me pareció agresivo. En todo caso, fue desmedida la reacción”, evaluó el convencional nacional del partido centenario en relación con las respuestas que hubo por parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) y del radicalismo, a excepción del Comité bonaerense de la fuerza, liderado por el jefe de bloque de Juntos en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, uno de los responsables del ingreso del neurocientífico a la política partidaria.

Sobre ese punto, Gastón Manes se focalizó en la sorpresa que le causó la “reacción de algunos de los dirigentes” del espacio al que pertenece “porque las críticas que hizo Facundo sobre la gestión de Macri fueron menores en comparación con las que recibió el expresidente por parte de (el titular de la UCR nacional) Gerardo Morales y de (la líder de la Coalición Cívica) Elisa Carrió.

Más allá de esta situación puntual, Manes analizó el impacto de las declaraciones de Facundo en el contexto de la interna que atraviesa la alianza opositora y remarcó que “el sector más radicalizado del PRO quiere seguir conduciendo y que el radicalismo sea un partido que acompañe”. Sin embargo, observó que “esto se cambió a partir de la última elección y hoy los dos partidos tienen una equivalencia en la representatividad”.

“El radicalismo está en una etapa de crecimiento. Además, Facundo Manes está muy bien considerado en la opinión pública y eso incomoda mucho porque puede ser disruptivo”, indicó.