De Mendiguren pidió “bajar los decibles” a las críticas por la inflación

El secretario de Industria, José de Mendiguren, reconoció que la suba de los precios es un problema para la gestión del Frente de Todos (FdT), pero exigió “bajar los decibeles” de las críticas por la inflación ya que “nadie tiene éxito para mostrar”. “Le erramos todos”, lanzó durante una exposición organizada por el Grupo Clarín.

"Todos tenemos que bajar un poco los decibeles porque ninguno podemos decir que tenemos un éxito para mostrar en materia inflacionaria, le erramos todos", aseguró en un papel destinado a debatir sobre el crecimiento económico del país, donde manifestó que “los acuerdos son fundamentales” para mejorar la actualidad económica nacional. “El tren del desarrollo le está pasando por delante a la Argentina, el tema es si nos vamos a quedar peleando en el andén", agregó.

La disparada de los precios es la principal preocupación económica del Gobierno, que no logra controlarla y se encamina a una inflación anual superior al 90% para diciembre. El último índice oficial marcó un crecimiento del 6,2% y, a pesar de que marcó un descenso por segundo mes consecutivo, sigue siendo alta. A raíz de esto, distintos gremios exigen la reapertura de las paritarias y un bono especial para evitar una pérdida del poder adquisitivo, demandas que se escucharon este lunes en los distintos actos que realizó el peronismo por el Día de la Lealtad.

"Entiendo a los que dicen (reclaman) 'un plan', a mí me gustaría tener un plan: primero sabemos dónde vamos, tenés que agregar valor, un proyecto de industria con rol importante al lado de la economía del conocimiento, pero me gustaría preguntarle a la Reserva Federal de Estados Unidos si tiene un plan para bajar la inflación, no es tan fácil poder pronosticar", profundizó.

El hombre de confianza del ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que “la foto” del sector industrial “es complicada”, pero que “la película es buena” y desestimó que la “conflictividad laboral” sea un problema para el crecimiento. "Desde junio a septiembre, ¿saben cuántos pedidos de suspensiones tiene (el sector)? Cinco. Es difícil pensar que hay un tema de conflictividad", detalló.

El extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA), completó: "Tenemos un corto plazo difícil en el tema dólares, lo sabemos, pero ahora gracias a dios estamos generando dólares y queremos mantener el nivel de actividad".