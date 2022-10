Weretilneck acelera su candidatura y le vacía la lapicera a Carreras

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) La candidatura a la gobernación del senador Alberto Weretilneck comenzó como un secreto a voces que se transformó en operativo clamor, tal como contó Letra P hace dos meses. Ahora, esa avanzada toma cuerpo en medidas de impacto que tensionan la relación con Arabela Carreras y empiezan a aislar a la mandataria. El bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura prepara un proyecto para modificar la ley electoral de la provincia que, en rasgos generales, aspira a instaurar un período de tiempo limitado para fijar la fecha de los comicios entre abril y mayo y oficializar el sistema de colectoras. Este instrumento, que se utilizó en los últimos cuatro años de los 28 consecutivos que el radicalismo estuvo en el poder, genera expectativas en un importante sector de la UCR y también en el panperonismo, que dan señales de un acuerdo con el oficialismo local. La marcada de cancha, que le restaría atribuciones a la lapicera del Ejecutivo para poner la fecha de la votación el año entrante, llegó aderezada por una campaña viral que auspicia el retorno del exgobernador en un velado tono crítico con su sucesora.

Los trascendidos que agitan quienes empuñan la consigna "Weretilneck vuelve" anticipan un debate de la reforma en comisiones, para luego llegar al recinto, donde el oficialismo tiene amplia mayoría. En un cuerpo de 46 bancas, JSRN posee 28 escaños más fuerzas aliadas como Unidad Ciudadana (3), el Frente Renovador (4) y en circunstancias particulares Juntos por el Cambio (1). Solo quedan 10 voluntades del Frente de Todos (FdT) en la resistencia a una medida que, en principio, no tendrá inconvenientes en aprobarse.

Fuentes del oficialismo rionegrino le aseguraron a Letra P que esta jugada estaba pensada para finales de año, pero los tiempos se adelantaron. Con la estrategia en carne viva, el modo electoral se activó y puso al jefe político del partido rionegrino a construir puentes con los partidos nacionales, que buscan recostarse en JSRN como fuerza ganadora. El gran ejemplo es el del Partido Justicialista (PJ), hoy bajo la influencia del otro senador rionegrino, Martín Doñate. Desde que su candidata, Ana Marks, quedó afuera del Congreso por un puñado de votos en 2021, Doñate avanzó en una alianza de gestión con Weretilneck, que puede mutar a pacto electoral. Las consecutivas derrotas del peronismo lo dejaron en un incómodo tercer puesto, lugar que se repetiría en 2023. Como se sabe, las provincias norpatagónicas serán las que inauguren el calendario electoral en menos de seis meses.

Ese antecedente genera expectativas, sobre todo por la idea de instaurar el sistema de colectoras. Si bien modificaría la Ley provincial O-2431, quienes hacen gala de buena memoria citan las elecciones de 2007, cuando el viejo Partido Provincial Rionegrino (PPR) aportó un interesante caudal de votos (casi 30 mil) a favor de la reelección del entonces gobernador Miguel Saiz, uno de los beneficiados de la famosa Concertación K.

En aquella instancia, Miguel Ángel Pichetto fue el aspirante más votado al frente del extinto Frente para la Victoria (FpV), pero no pudo alcanzar la gobernación.

La estrategia, parte de la discusión

En declaraciones a Radio Patagonia y tras su viaje al Vaticano, Carreras se refirió este miércoles a la posibilidad del retorno de su antecesor. En una extensa entrevista, fijó postura del rumbo político, que la aísla de las decisiones importantes con esta ley que tendría estado parlamentario en breve.

La excusa para criticar la estrategia fue su réplica al video que se viralizó el fin de semana, con el tema “Vuelve” del cantante puertorriqueño Ricky Martín e imágenes de Weretilneck. “Entre este video y el ataúd incendiado de Herminio Iglesias no hay tanta distancia. Hay errores en las campañas que pueden ser errores graves, espero que este no lo sea, pero a mucha gente no le gustó”, advirtió la mandataria, sobre el enlatado viral que reclama el retorno del exgobernador apelando a un verso sugestivo: "He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo".

“A la gran mayoría de la militancia no le gusta entrar en este debate. Perder tiempo en esto no es bueno. Mucha gente me llamó y consultó”, advirtió Carreras, antes de opinar sobre la reforma. “La fecha no es un tema de debate, dije que van a ser en abril”, se escudó la gobernadora, sobre uno de los puntos que trascendieron del proyecto, que instaurarán las elecciones provinciales entre abril y mayo cada cuatro años.

Las declaraciones dan muestras del hastío de Carreras. Sabe que el partido responde en su gran mayoría al senador y esta ley limitaría su poder de fuego en una futura negociación ante la inminente vuelta de su jefe político. Como explicó Letra P, la barilochense tiene intenciones de ser intendenta de su ciudad, pero colisiona con Agustín Domingo, el designado por el oficialismo.

Así las cosas, en un clima turbulento, a fin de mes se espera que una reunión en Los Menucos defina autoridades partidarias en JSRN. Se sabe que Weretilneck busca hacerle un lugar simbólico a Carreras, hoy en el centro de la escena por un nuevo cortocircuito con el círculo rojo de su espacio.