Si no puedes con ellos: Domínguez mete un duro de CRA en su gabinete

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, suma a su gabinete a un alfil importante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad más crítica del Gobierno dentro de la Mesa de Enlace. Se trata de Matías Lestani, economista y técnico de la organización agropecuaria, quien fue elegido como nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, confirmaron fuentes oficiales a Letra P.

Quien ocupaba ese cargo hasta hoy, Jorge Solmi, exintegrante de Federación Agraria y cercano a Sergio Massa, estará al frente de una nueva Secretaría de Relaciones Institucionales. “La idea es trabajar sobre una nueva estructura del ministerio y se busca que la Secretaría de Agricultura tenga un rol técnico y por eso ingresa Matías Lestani”, confirmó Solmi a Letra P.

El funcionario adelantó que esta nueva área dentro de la cartera tendrá un rol territorial y político. “Se buscará tener un contacto estrecho con los gobernadores, intendentes y ministros provinciales”, aclaró.

La decisión de Lestani, quien hasta hace días se paseaba por las canales de televisión cuestionando las medidas de intervención en el sector, no cayó bien en CRA. A través de un comunicado, la entidad se ocupó de "dejar absolutamente claro" que la decisión de Lestani "es personal y no compromete de ningún modo a CRA, que no ha tenido injerencia o participación alguna en esta designación". "Esperamos que, en el futuro, sostenga las mismas posiciones y principios sobre libertad de mercados, presión impositiva, comercialización granaria, propiedad privada, que mantuviera en forma pública, durante el tiempo que prestó servicios para CRA", le marcaron la cancha.

Domínguez anhelaba, desde su ingreso, un cambio en la estructura interna del gabinete, pero el conflicto por la carne lo obligó a apuntar todos los cañones en una dirección. Tras saldar esa deuda, el ministro se mostró este lunes junto a Lestani para “la construcción de una visión compartida de futuro que otorgue previsibilidad y confianza”.

Domínguez arrancó 2022 con la escoba debajo del brazo. Otro cambio que se suma es la salida de Diana Guillén, quien se encontraba al frente de la jefatura de Gabinete. Persona cercana a Cristina Fernández y asesora del Instituto Patria en materia agropecuaria, Guillén forjó su relación con la expresidenta cuando logró convertirse en la primera presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En su lugar, confirmaron en el ministerio, estará el entrerriano Jorge Ruiz, exdirector de Federación Agraria y persona muy cercana al ministro.

Otro cambio que suena fuerte y está en un gran avance es la llegada del exministro de la Producción de Santa Fe y exdiputado Luis Contigiani. Su cargo sería la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, actualmente a cargo de Marcelo Eduardo Alós.