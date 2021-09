Weretilneck mete la ley petrolera en la campaña y tensiona con la Casa Rosada

El conductor político de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, inició la segunda etapa de la campaña electoral con fuertes críticas al proyecto de ley de promoción de inversiones de hidrocarburos que ya se debate en el Senado. Lo hizo en una continuidad de planteos que tuvieron su correlato cuando el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, participó de la comisión homónima para empezar a debatir la norma que regulará por 20 años las reglas de juego en la actividad petrolera nacional.

Justamente esa extensión en el tiempo fue motivo de una invectiva esbozada por el exgobernador en un zoom previo a su intervención en el Congreso. El primer descargo lo realizó en una reunión virtual organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Archam), el espacio que empresas utilizan para debatir el rumbo en el sector que aglomera a las principales productoras de petróleo y gas. En ese reducto, Weretilneck desempolvó críticas al actual gobierno nacional y al anterior. “Es fundamental una ley así porque la política de diferentes gobiernos fue tan contradictoria e hizo que no seamos demasiado confiables”, ironizó.

Con similar espíritu, su aporte buscó exponer el temor de las provincias a perder la potestad de los recursos otorgados en acuerdos y legislaciones anteriores. La principal preocupación del rionegrino es que todavía no giraron las invitaciones a otros actores principales de la cadena productiva de hidrocarburos como secretarios y secretarias de Energía de cada provincia, gobernadores, gobernadoras y empresas, las principales beneficiadas “Eso va a enriquecer el proyecto, sobre todo a lo que tiene que ver con las provincias”, advirtió.

Este pedido se sustenta en un acuerdo que gestó antes de asumir su banca. Como explicó Letra P, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) perdió representación en la Cámara alta en 2019, pero no abandonó su participación en el recinto. Weretilneck, quien absorbió a los asesores del actual secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, oficia de vocero del gobernador Omar Gutiérrez sobre estos temas. El caudillo gremial patagónico, de gran relación con el rionegrino, también es un hombre de consulta permanente cuando las circunstancias lo demandan.

“Así como está presentado, no lo acompañamos. Pero entendemos que el espíritu del bloque de la mayoría es el consenso”, lanzó el jefe de JSRN. Eso, puedo saber Letra P, cayó muy bien entre el mundo empresario, que reclamó presencia en la cocina del texto que avanza con la venia de Martínez y el presidente Alberto Fernández.

Martínez defendió elproyecto en el Senado.

En uno de los pasajes de su alocución, Weretilneck habló del artículo 106 del proyecto donde se especifica a la Secretaría -que hoy conduce Martínez- como autoridad que aplique la norma. “El texto es anticonstitucional, la autoridad de aplicación son las provincias”, advirtió.

Campaña

Al igual que su jefe político, el candidato a diputado nacional por JSRN, Agustín Domingo, ratificó que así como está “el proyecto no se puede votar” y reclamó cambios. “Esta ley tiene errores groseros. Suponer que el secretario de Energía va a seguir definiendo qué se puede exportar, si se pueden liquidar divisas o no. No son señales que alienten la inversión. Las empresas esperan que la regla sea poder liquidar el 100% las divisas en el exterior”, advirtió ante la consulta de Letra P.

“Se necesita un amplio consenso, no solo de las provincias sino también de las empresas”, ratificó Domingo.