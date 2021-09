Perotti marca distancia con la Nación: “Tenemos que seguir con el barbijo”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, marcó diferencias con el Gobierno acerca de las flexibilizaciones anunciadas esta semana por la ministra de Salud Carla Vizzotti y la eliminación del uso de barbijo al aire libre. “Todos tenemos que seguir con el barbijo”, opinó.

El rafaelino adelantó que analizará “este nuevo horizonte” con “los directores de nuestros hospitales, sus equipos médicos y el grupo de expertos que nos ha acompañado desde el primer día”. En ese sentido, resaltó que los planteos de Nación son “un marco general” y que las distintas jurisdicciones cuentan con “la libertad de ir instrumentándolas”.

Perotti indicó que contemplarán la eliminación del uso de barbijo al aire libre cuando se están desarrollando actividades deportivas o aeróbicas. “Nosotros entendemos que efectivamente tiene que estar esa posibilidad. Escucharemos a los expertos”, explicó.

Sin embargo afirmó: “A priori, creo que todos tenemos que seguir con el barbijo. Me parece que es una acción que nos incorpora el cuidado y una señal de que no bajamos la guardia a pesar de que las cosas van afortunadamente mejorando. Fruto de esta acción de vacunación, no del azar”. “Hay momentos en los que no estás con barbijo, llega alguien y automáticamente te lo ponés. Eso no lo tenemos que perder, es el cuidado propio y el respeto por el otro”, amplió.

Por último, el gobernador adelantó que el nuevo decreto además de sumar nuevas actividades permitirá “mayores márgenes de asistencia”. “El tiempo nos acerca más posibilidades al aire libre y es un elemento a tener en cuenta en el número de actividades y asistentes”, argumentó.