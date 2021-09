El histórico periodista bahiense Lorenzo Natali fue elegido por el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó para disputarle el control de la Sexta sección electoral al PRO en las próximas elecciones. En diálogo con Letra P, el precandidato a diputado provincial destaca el compromiso con la palabra del rey del optimismo, le baja el tono a los cruces con el PRO y señala que el precandidato a diputado nacional Facundo Manes "es la gran revolución de estas elecciones".

-¿Cómo definió su precandidatura?

-Me llamó el exintendente de Monte Hermoso y exdiputado provincial Marcelo Di Pascuale diciéndome que Monzó tenía una propuesta para mí. Días después, cerca de la fecha del cierre de listas, vino a mi casa. Su visita me sorprendió, porque se trata de un personaje importante de la política, con tantos antecedentes en el armado de listas. Vino junto al presidente del partido radical bonaerense, Maximiliano Abad, y acepté el desafío buscando la posibilidad de colaborar con Bahía Blanca desde otro ámbito después de 40 años en los medios.

-¿Volvió a verlo?

-Sí. Hace poco más de una semana estuvo en Bahía Blanca y cumplió con la promesa de traerle a mi hijo Lorencito la camiseta de River firmada por todos los jugadores. Monzó es un político que promete y cumple.

-¿Lo sorprendieron las críticas de sus adversarios internos?

-Por fortuna fueron menos de las que pensaba. Sé que son parte del juego político y son inevitables en esta etapa de campaña.

Facundo Manes junto a Lorenzo Natali

-Algunos apuntaron a su inexperiencia.

-Manes está estrenando candidatura y es la gran revolución de estas elecciones. Hay mucha gente con mucha experiencia política que no ha logrado buenos resultados. No está mal que haya aires renovadores que oxigenen el panorama de la política, sobre todo si se trata de gente con buenas intenciones como las de Facundo y las mías. No es que me compare, pero mis intenciones son las mismas que tiene él: buscamos dar lo mejor.

-Viene del monzoísmo, del peronismo. ¿En qué se identifica con Manes?

-Tengo las mismas ganas de trabajar que él y estoy dispuesto a enfrentar esta tarea con la misma honestidad, ganas y fuerza para cambiar las cosas. Además, mi familia está tradicionalmente vinculada al radicalismo. Mi hermana tuvo una militancia importante en la época de (el expresidente) Raúl Alfonsín, tuvo su propio local en San Telmo, fue jefa del área de Acción Social del Concejo Deliberante de Buenos Aires durante la gestión de Facundo Suárez Lastra y ella me dio la posibilidad de locutar en un acto cuyo orador principal fue Alfonsín.

-¿Cuáles son sus propuestas?

-Estamos armando equipos para trabajar las infinitas problemáticas que hay en Bahía Blanca y en la sección. Eso lo hacemos estableciendo contactos con los intendentes de la región que son los conocedores de las problemáticas. Cualquiera que pueda acceder le va a dar prioridad al tema del agua, que fue uno de los grandes problemas del verano pasado. Las obras están en marcha, pero hay que apurarlas para que la solución llegue lo antes posible.

También podés leer “No venimos a hacer un curso intensivo de política”

-¿Tiene vínculo con Fernando Compagnoni, precandidato del PRO?

-Lo conozco porque vivimos en la misma ciudad desde siempre, tenemos amigos en común, tenemos una fantástica relación. Estoy esperando que pase esta campaña, que estemos todos en la misma línea y trabajar juntos.

-¿Qué perspectiva tiene de las PASO?

-Lo que experimento a diario es que tengo mucho apoyo, la gente le da mucho valor a mi trabajo, a mis intenciones, y eso me hace pensar que nos va a ir bien. Además lo que está logrando Manes es importante y eso nos da la posibilidad de tener buenos resultados.

-¿Cómo es el vínculo con la dirigencia radical?

-Me recibieron muy bien, me contuvieron, me ayudaron a hacer pie en este nuevo ámbito y tengo la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Es un preanuncio de lo bueno que va a ser nuestra convivencia en el ámbito de la Legislatura.