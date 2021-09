Petroleros: la lista Verde amenaza con pedir la impugnación de los comicios

Las elecciones en el gremio petrolero empezaron a tomar temperatura a partir de las denuncias cruzadas entre el sector de Guillermo Pereyra y el sector opositor que lleva como candidato a Walter Zozaya, quien enfrenta una acción judicial por falsificación de avales para presentar su lista. Ahora, el hombre que pretende suceder al actual secretario general amenaza con pedir la impugnación de los comicios y reclama la intervención del Ministerio de Trabajo.

“Nos hicieron esta denuncia y no nos dejan presentar. Nos proscriben. Las denuncias son falsas y no tienen valor. Si no nos dejan participar, vamos a pedir que se impugnen las elecciones”, anticipó el candidato de la lista Verde en diálogo con Letra P.

Asimismo, consideró que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, debe “hacerse cargo” de la situación y pidió la presencia de veedores de la cartera laboral en los comicios previstos para el 20 de octubre. Ese día finalizarán casi 40 años de mandato único en el gremio más importante en la región de Vaca Muerta y la Patagonia.

Hasta ahora, la Junta Electoral sólo oficializó las nóminas Azul y Blanca, con Marcelo Rucci a la cabeza, y la Naranja, que candidatea a Máximo Mora, un trabajador de la empresa AESA.

“Nuestro letrado está observando la denuncia. Nosotros también denunciamos a Pereyra, que maneja la Junta Electoral”, explicó Zozaya y contó que “en el padrón figuran compañeros privados de la libertad o en la planta del sindicato de jerárquicos”.

Zozaya encabeza la lista Verde junto a Dante Almendra y sumó a dirigentes de diferentes regiones. Es parte de un espacio que emergió en la elección de autoridades de la mutual a principios de año, en la que Pereyra se impuso con absoluta comodidad. "Queremos participar, por eso le pedimos al ministro Moroni que se haga cargo y ponga veedores”, reclamó.

Ante la consulta sobre su relación con Rucci, el dirigente opositor respondió: “La relación es buena. Tuve charlas hasta el día que decidí ser candidato en la lista Verde. Cuando hicimos cortes de rutas por los despedidos en (la empresa petrolera) OPS, él nos dio una mano. No tengo ningún problema con el compañero”.

Este jueves, la lista Verde realizará una volanteada en Añelo (localidad emblema de Vaca Muerta) para reclamar su participación en las elecciones y para anticiparle a sus compañeros y compañeras que buscarán impugnar los comicios si no pueden presentarse para competir.