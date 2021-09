Votó Rossi: “No vamos a hacer nada que complique al Frente de Todos”

Temprano, en una escuela del barrio rosarino de Fisherton, votó el precandidato a senador nacional del Frente de Todos Agustín Rossi. El exministro de Defensa no detuvo sus críticas al gobernador Omar Perotti, aunque avisó: “No vamos a hacer nada que complique al Frente de Todos”.

“Tenemos buenas sensaciones y muchas expectativas”, confió Rossi en la escuela ubicada en Ayala Gauna al 8000. En diálogo con un grupo de periodistas, el Chivo pidió “desdramatizar” y no apurar los tiempos en lo que respecta a su futuro vínculo, después de la elección, con el rafaelino.

“Las coaliciones se hacen entre lo que piensan parecido, no igual”, ponderó Rossi, quien aseguró que a partir de mañana se pondrá a trabajar “para defender a Santa Fe” en vistas de la elección general.

Rossi fue acompañado de su compañera de fórmula, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien votará en la misma escuela, pero a media mañana. La precandidata se diferenció del gobernador al hablar de “distintos modelos de gestionar la política”.

No obstante, dijo que tiene ¡respeto institucional” por la figura del mandatario. “Tenemos diferencias políticas, pero es una relación de mucho respeto, cordial”, remarcó al tiempo que recordó que tomó licencia de su cargo. “Desde entonces no hemos tenido diálogo, mi rol no es Ejecutivo”, recordó.