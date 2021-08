Sain recargado: apuntó al "gran bloque de poder" y salpicó para todos lados

Tras ser acusado hace algunas semanas de recibir información reservada cuando era ministro, Marcelo Sain volvió a la carga y apuntó contra “el gran grupo de poder” que, dice, rige en Santa Fe. En esa bolsa metió a a la dirigencia política, la justicia, medios y periodistas que lo "acusan" pero "no pueden demostrar absolutamente nada". Y amenazó con llevarlos "a Tribunales".

También podés leer Sain, de nuevo al ring: lo acusan de armar carpetazos y devuelve piñas

En diálogo con el periodista Marcelo Fernández de CNN Radio Rosario, el exministro de Seguridad aseguró que desde hace tiempo “algunos periodistas, algunos dirigentes políticos y funcionarios judiciales me acusan de hacer escuchas ilegales”. “Hasta ahora ninguno de ellos ha podido demostrar absolutamente nada. No es porque yo sea muy inteligente, monté un sistema de inteligencia, carpeteo a todo el mundo y soy tan sagaz que nunca nadie puede demostrar cómo los extorsiono, eso no existe en verdad”, disparó.

En ese sentido, advirtió que los va a “hacer ir Tribunales”. “En Santa Fe mucha gente dice cosas y sale gratis. Al día siguiente ya la historia es otra. Esta no la voy a dejar pasar, van a tener que dar cuenta”, advirtió.

También podés leer La Corte avaló el control político de la Legislatura sobre los fiscales

De todas maneras, afirmó que la Corte Suprema de Santa Fe también "es parte del problema". "Esto pasa porque no ha habido una justicia independiente en el más alto tribunal de nuestra provincia", destacó.

Sobre la situación actual de este “bloque de poder”, aseveró que “nunca estuvo tan débil como ahora”. “Nunca estuvo tan puesta la luz sobre ellos. Es la primera vez que se los cuestiona. No saben afrontar situaciones de crisis política porque nunca estuvieron en crisis política. Este invento de que yo manejo una estructura de inteligencia y todo ese chamuyo es un gesto de debilidad, no saben qué decir ni cómo mostrar”, analizó.

También podés leer La guerra no terminó

Dentro de ese bloque incluyó al senador provincial Armando Traferri, a quien señaló como “es el más débil porque es el más expuesto” pero advirtió que “hay otros que son más importantes y están bien ocultos”.

Por último, vinculó a este sector con la violencia en las calles de la provincia. “Quedó claro con la investigación del juego clandestino, que de un homicidio que se inscribió dentro del marco de un sistema de extorsión montado por (el lider de Los Monos) Guille Cantero, se termina en la trama criminal de juego clandestino más grande la provincia de Santa Fe y la protección judicial, política y policial de esa trama. Eso lo que te muestra que el crimen de poder prohija el crimen de sangre”, argumentó.

En ese tramo de la entrevista, disparó contra la “usina mediática” que busca demostrar que el problema de la inseguridad está en la periferia. Al respecto, se preguntó a dónde va a parar el dinero generado por el narcotráfico. “En los barrios populares no hay una sola moneda y sigue habiendo pobreza estructural. Ese dinero va a los grandes centros financieros y a las grandes inversiones inmobiliarias”, remató.