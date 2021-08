Sin nombrarla, Carreras apuntó contra Odarda en pleno conflicto mapuche

En el marco del Foro Consenso Bariloche, que reúne a funcionarios y funcionarias para debatir sobre la ocupación de tierras en la Patagonia, la gobernadora Arabela Carreras apuntó, sin nombrarla, contra la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y excompañera de fórmula de Martín Soria, Magdalena Odarda, por su gestión al frente del organismo que atiende las demandas de pueblos originarios. “Hay funcionarios que toman decisiones en Buenos Aires y se perciben como atropellos y abusos”, disparó la mandataria de Río Negro.

Ante empresarios hoteleros, turísticos, comerciantes y legisladores, Carreras lamentó la ausencia de autoridades nacionales en el debate y destacó la necesidad de buscar “soluciones” y “pacificar” la problemática de la tierra. De esta manera, se refirió a la exsenadora nacional, quien no participó del evento por considerar que el encuentro tenía un “objetivo político”.

Tal como explicó Letra P, la administración rionegrina responsabiliza a Odarda, rival de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la política doméstica, por la falta de una definición en el conflicto en Villa Mascardi. De hecho, la gobernadora expresó en más de una oportunidad su descontento con la estrategia que lleva adelante el INAI para encontrar una solución a la problemática.

“Hay una oportunidad de que la palabra consenso sea plena. Para eso, debemos lograr un espacio de diálogo adecuado, con todos los que deben estar y sin que falte nadie. Si eso sucede, tendríamos una sociedad mejor. Quienes estamos acá trabajamos con ese objetivo. Sin atropellos y reconociendo derechos”, señaló durante el cónclave que duró más de 7 horas.

Mientras tanto, afuera del exclusivo Hotel Cacique Inacayal se vivieron momentos de tensión cuando jóvenes libertarios cruzaron algunos insultos con miembros de las comunidades mapuches, que rechazaban la presencia de algunos de los participantes del foro. Los manifestantes tenían banderas con el logo NOS Río Negro y carteles con la leyenda "con terroristas no dialogamos".

Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, protesta contra el foro.

Por su parte, el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, consideró que “no habrá consenso sin reparación” y destacó que el diálogo se debe hacer bajo tres principios: “El respeto, la justicia y la reparación histórica". "Quiero una ciudad de hermanos, donde todos podamos mirarnos a los ojos”, indicó el jefe comunal.

En una postura antagónica, el ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni, reflotó el conflicto con el denominado grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “En Chubut, no tenemos problemas con la RAM, que dicen ser pueblos originarios y atentan contra el derecho a la propiedad privada”, se jactó el también precandidato a senador nacional por el frente Chubut Somos Todos, partido que comanda el gobernador Mariano Arcioni.

“Soy precandidato -se sinceró Massoni-, pero no me interesa que me sigan por tener agarrada a la gente por un plan. Quiero que me sigan por lo que digo y por lo que hago. Se vulneraron principios como la seguridad jurídica, afectando a comerciantes”.

Otro de los oradores fue el exsenador nacional por Río Negro y actual miembro de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien a través de un mensaje grabado reivindicó al general Julio Argentino Roca al afirmar que fue “uno de los grandes presidentes y creador del Estado moderno”. Sin sonrojarse, recordó que “cuando asumió Roca, la Patagonia no estaba en manos de la Argentina”.

En campaña

Tres precandidatos a diputados nacionales por Río Negro se encontraron en el encuentro para debatir sobre el rol del Estado en las tomas de tierras. El más duro fue Agustín Domingo, quien encabeza la boleta de JSRN. “No podemos permitir que grupos que actúan con violencia se salgan con la suya, en desmedro de los que se esfuerzan y pretenden adquirir terrenos de forma violenta”, advirtió.

Por su parte, Aníbal Tortoriello (PRO), uno de los tres competidores en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), culpó al INAI "por ser cómplice" en la usurpación de algunas tierras y exigió intervención de la administración nacional para frenar ese tipo de acciones. Mario de Rege, otro de los que juega dentro de la alianza opositora a la Casa Rosada, sostuvo que “es un correlato de lo que sucede al otro lado de la frontera, es una situación delicada".