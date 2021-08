Tessandori: “Hay que volver a los valores del deporte"

El precandidato a concejal de Rosario Miguel Tessandori compartió una jornada con dirigentes y asociados del club Fortín y llamó a "defender los valores del deporte y la educación, que se transmiten en cada familia y en cada lugar como estos que la gente sostiene por amor a la ciudad en la que vivimos".

También podés leer Cuna de outsiders: periodista deportivo rosarino salta a la cancha política

"Tenemos que volver a los vecinos que se respetan y se ayudan, a los clubes con los chicos haciendo deporte, felices y sanos, escuchando a los mayores y a los maestros, aprendiendo a honrar sus valores, sus esfuerzos, la identidad que nos dan", remarcó el periodista deportivo, que encabeza la lista para el Concejo Municipal de Volver a Rosario, del frente Mejor.

"Es de estas muestras de unión, de ayuda mutua, de vocación por el trabajo entre todos para vivir mejor y más tranquilos, de lo que hablamos cuando invitamos a volver a Rosario", añadió Tesandori. "No es un camino largo, ni muy difícil; solamente hay que trabajar para la gente y no para la vieja política que no sabe dar respuestas porque está en otra cosa", resaltó finalmente el precandidato de Volver a Rosario, que fue recibido con calidez por dirigentes y socios de la entidad que cuenta con el salón "El Club de los Famosos".

También podés leer ¿Se bajó o lo bajaron? El outsider que se quedó sin aire por su candidatura

Además de responder a pedidos de fotos con las réplicas de las distintas personalidades a las que se rinde homenaje en el salón, Tessandori charló con jóvenes deportistas de artes marciales y sus profesores; y se interiorizó de la realidad institucional y las necesidades y proyectos del club.