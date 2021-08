Cattalini: "Perotti debe hacerse responsable por las balaceras"

La legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Lionella Cattalini, apuntó contra el gobernador Omar Perotti por su “inacción” ante las balaceras al Centro de Justicia Penal de Rosario. La socialista consideró que pese a existir un informe previo que advertía esta posibilidad, no se tomaron los recaudos necesarios. En ese sentido, pidió que “se garantice la seguridad de los jueces, fiscales y testigos que participarán del juicio que se inicia este viernes a la banda de Los Monos”.

“Pudo haber sido una tragedia y no podemos dejar de advertir que el proceso es largo y peligroso para todos los protagonistas. No se puede dejar de gobernar para hacer campaña mientras la provincia se incendia, necesitaban tomarse recaudos cuando retomaran las audiencias y no se tomaron pero es urgente que sí se tomen de acá en adelante”, señaló la diputada.

Por otra parte, Cattalini resaltó la puesta en valor de las políticas que el Frente Progresista llevó adelante durante los años que gobernó la provincia para transformar la Justicia, creando el Ministerio Público de la Acusación y llevando adelante un nuevo proceso penal que entre otras cosas permitió encarcelar a Guillermo Cantero.

“Es prioridad ahora proteger a los fiscales que con mucha valentía van en contra de estas mafias organizadas, los mismos actores reconocen que hay un plan sistemático contra la Justicia”, indicó la legisladora y reiteró que “nadie está haciendo nada al respecto”. “El gobernador debe hacerse responsable y reconocer que se cometieron errores en la prevención”, concluyó.