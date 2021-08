Funcionarios que no funcionan: CFK indultó a AF, pero le reclamó poner orden

La vicepresidenta Cristina Kirchner respaldó al presidente Alberto Fernández, quien quedó en el centro de las críticas por el festejo que se realizó en Olivos en pleno aislamiento obligatorio, le pidió que no se “enoje” ni se “ponga nervioso” porque "cuando uno es presidente de una fuerza nacional popular, los errores se magnifican y se exacerban para irritar e indignar". No obstante, también le reclamó "poner orden" tras el escándalo que sacudió al Gobierno a menos de un mes para las primarias.

"Alberto yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso porque sabés qué pasa, cuando uno es presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican y se exacerban para irritar, para indignar", destacó la ex mandataria en el marco de un acto en Avellaneda. Asimismo, consideró que el país necesita "imperiosamente otra forma de vincularse", que no sea "desde el odio".

Pese a este apoyo explícito, la exjefa de Estado también le reclamó que "ponga orden" tras el escándalo que sacudió al Gobierno a menos de un mes de las primarias. "Alberto, tranquilo, poné orden donde lo que tengas que poner orden. No te enojes y metele para adelante", agregó y dijo que "el poder no se cuestiona a sí mismo, sino al pueblo en sus errores".

"Todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que bajan al territorio, que meten los pies en el barro son de la política que salva la política y que no necesitan, como sí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa, del momento para contestar la política; no necesitamos de la operación de prensa, somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y lo que convoca a la política", apuntó.

De esta manera, se refirió a los cuestionamientos que el Presidente recibió de parte de la oposición en los últimos días por su aparición en una foto de la cena de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio del 2020, durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, CFK apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y afirmó que en los cuatro años de esa gestión hubo una "república de morondanga". "A los que hoy hablan de la república, dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba a opositores sin juicios. ¿Qué república era esa?", se preguntó.

Siguiendo esta línea, la presidenta del Senado volvió a citar un tuit de La Cámpora para cuestionar la política económica del gobierno de Cambiemos. Así, recordó la reunión de Macri, Marcos Peña, Luis Caputo y Nicolás Dujovne con las autoridades del FMI y la llamo “La cena del endeudamiento”. “Una cena de 45 mil millones de dólares. ¡Mamita!, tal vez las otras cenas fueron un poco más baratas”, ironizó.

De acto, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la vicegobernadora Verónica Magario; la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el precandidato a diputado nacional, Daniel Gollán.