Por una polémica absolución, buscan cambiar el Código Procesal Penal de Neuquén

El fallo que sobreseyó por el beneficio de la duda al presunto abusador de una menor, que generó la indignación social en Neuquén, hizo mella en la relación de la política provincial con el Poder Judicial local. La indignación social y de la oposición neuquina se da por el antecedente que puede generar esta decisión judicial sobre una denuncia que se realizó a principios del 2018, que fue a juicio y derivó, por la falta de un testimonio, en la absolución del acusado. El caso, que ahora está en la Corte neuquina, generó la reacción en Juntos por el Cambio (JxC), que va por un proyecto para modificar un artículo clave del Código Procesal Penal de la provincia patagónica.

Este hecho, que abrió la polémica y llamó la atención del poder político, involucra a una menor que habría sido abusada por su progenitor, según se describe en un informe de una perito médica que, por una enfermedad, no pudo declarar en el juicio y ratificar el trabajo que había realizado. Tal lo detallan familiares de la niña, la situación personal le impidió a la profesional presentarse a declarar y los magistrados no permitieron que fuera relevada por la jefa del Cuerpo Médico Forense. El resultado fue la absolución del imputado por el beneficio de la duda, que deberá esperar una definición de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.

“Ninguno de los jueces cumplió con su deber de revisar si la norma procesal provocaba una circunstancia injusta y su consecuente impunidad. Se quedaron en su zona de confort", denunció Javier Pino, abogado querellante. “No juzgaron con perspectiva de género y niñez, siendo que estamos ante una mujer, en el caso una niña menor de cinco años, víctima de abuso sexual, renunciando a realizar el control convencional y constitucional de la norma legal”, insistió el letrado.

La cruda historia llegó al Parlamento y parece que puede tener consecuencias. Este miércoles, el diputado neuquino César Gass (JxC) recibirá a familiares del caso, al abogado Pino y a integrantes de la asociación civil "Madres que rompen el silencio". "No se entiende esta situación", detalló Gass a Letra P. "No se entiende y no vamos a hacernos los distraídos", anticipó el legislador, que buscará modificar el polémico artículo en cuestión. El artículo es el 182 del Código Procesal Penal de Neuquén, que describe la producción de prueba.

El caso

Como publicó el diario Río Negro, el periplo judicial de los familiares se inició en marzo de 2018 cuando la madre denunció el abuso. Desde entonces, avanzó diversas instancias hasta llegar al juicio previsto para finales del 2019, que fue suspendido por varios motivos. Según detalla el matutino, los informes claves para la sentencia se incorporaron en marzo y octubre del 2018. Los mismos fueron elaborados por la médica Clara Robato, quien no pudo declarar por una enfermedad que transitaba. El juicio se desarrolló en febrero de este año.

Pino, como querellante, solicitó que presente los informes la Directora del Gabinete Médico Forense, Haydee Fariña, "debido a que pertenece a la misma estructura administrativa de Poder Judicial, con jerarquía superior a Robato". Pero los jueces Lucas Yancarelli, Ana Malvido y Cristian Piana no le hizo lugar al planteo.

Desde la asociación civil “Madres que rompen el Silencio”, en un duro texto, advirtieron que este “es un antecedente sumamente grave para todas las víctimas”. "Si un perito se muere por covid-19, se queda ciego o simplemente sufre un accidente de tránsito que le imposibilita declarar, el caso quedará impune si se trata en la capital de Neuquén”, señalaron.