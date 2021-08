Sobre llovido, Aníbal

“El cumpleaños lo organizó Fabiola Yáñez. La única opción que tenía él era participar. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Cagarla a palos?”. El interventor de los yacimientos de Río Turbio, Aníbal Fernández, apareció en el peor momento con un bidón de nafta que descargó sobre el fuego del cumple-gate.

Con esas declaraciones, formuladas este viernes, el exjefe de Gabinete intentó socorrer al presidente Alberto Fernández, atrapado en el escándalo que mereció un pedido de juicio político por parte de la oposición pero que el Gobierno redujo a "un descuido", como lo calificó más temprano el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública”, ensayó Fernández en declaraciones a Radio con Vos y preguntó: "¿Qué va a hacer el marido? ¿Como en la edad media, hace 1.200 años, cagarla a palos?". "Eso no va más”, se contesó.

“Si ella hizo eso y él llega a su casa y lo ve la única opción que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió. No hizo nada malo ni tenía mucho más para hacer”, insitió el exsenador y consideró que el escándalo no debilita al Presidente. “No es un deshonesto ni le robó nada a nadie ni le quitó derechos a nadie que no debía, como sucedió con (Mauricio) Macri”, señaló.