Ahora, la rosca: el efecto Manes en las paritarias seccionales

El lanzamiento de Facundo Manes sobre el escenario electoral bajo el sello de la UCR y la posibilidad de una disputa interna en el marco de las PASO abren en Juntos por el Cambio (JxC) una serie de interrogantes dentro de las secciones electorales bonaerenses: cuál sería el correlato de una confrontación arriba y, de replicarse una interna en cada jurisdicción, de qué manera se confeccionarían las listas.

También podés leer "Es bienvenida la competencia entre una lista de Manes y otra del PRO"

Las reacciones son diversas, según la sección. En algunos puntos del interior, referencias del PRO y la UCR se encargaron de dar mensajes tendientes a la unidad, con encuentros y fotos en esa línea. Días atrás, los intendentes de JxC de la Segunda (norte bonaerense) se reunieron en Pergamino, donde pidieron ser escuchados a la hora de las definiciones seccionales y bregaron por evitar fracturas intestinas. En ese lote, hay radicales que en 2023 no podrían renovar sus mandatos comunales, por lo que hay quienes les colocan aspiraciones legislativas, como el caso de Claudio Rossi (Rojas).

En la Sexta (sur provincial), legisladores radicales y amarillos se mostraron con el intendente bahiense, Héctor Gay (PRO). Dirigentes que participaron de ese mitin confiaron a Letra P que se habló de la ingeniería electoral, pero a sabiendas de que todo permanecerá stand by mientras no hasta una definición arriba. Consideran inevitable un cruce interno seccional si hay competencia para la definición de las candidaturas para el Congreso, “para que no se planche la actividad abajo”.

No obstante, no es la intención en esa jurisdicción, donde, con un armado similar al de hace cuatro años, sus referentes creen que no debería haber dificultades en la confección de la lista seccional para la que es un acuerdo tácito dividir en partes iguales entre el PRO y la UCR los cuatros primeros lugares de la lista para la Cámara baja provincial.

En el armado radical de la Sexta, consideran potables las reelecciones de Emiliano Balbín y Anahí Bilbao, pero no descartan modificar planes por alguna referencia partidaria bahiense. En cuanto a la interacción con Evolución y su referente en el distrito, el intendente de Puán, Facundo Castelli, en el oficialismo partidario creen que su activa militancia por la lista de Protagonismo Radical “es una dificultad” para sus aspiraciones legislativas y recuerdan que, en la Sexta, el triunfo interno de la lista de Adelante fue por amplia diferencia, por lo que ese aspecto –sostienen- debe ser considerado a la hora de definir la lista.

Precisamente, ese termómetro también es requerido por armadores de Evolución. Además de exaltar la candidatura de Manes, voces del espacio liderado por Martín Lousteau bregan por un criterio concreto a la hora de definir la posición de cada sector de la interna radical en las listas: sección ganada, sección que se encabeza.

Concretamente, Protagonismo Radical –línea interna bonaerense que lideró Gustavo Posse y que cayó frente a Maximiliano Abad en la interna partidaria de marzo pasado- se impuso en dos seccionales electorales: Primera y Tercera, las dos del conurbano bonaerense. En las seis restantes, triunfó Adelante. En la Primera, el propio armado possista apoortó la mayor inyección de votos. En la Tercera, Evolución tuvo una intensa actividad, con Pablo Domenichini y Fernando Pérez entre sus principales referencias.

También podés leer Adelante, Manes: es para el PRO que lo mira por Twitter

Al ponderar el “espíritu integrador” que ilustra la nómina de autoridades definidas este sábado para la Convención radical bonaerense, en Evolución creen que debe ser ratificado ese rumbo. Apuntan a que el resultado de la pareja interna radical sea respetado y que quien ganó en una jurisdicción (sea seccional o distrital) elija el primero, independientemente del lugar que toque en la lista, ya que eso dependerá de cómo se construya JxC.

Al momento, en las conversaciones informales que existieron estuvo presente esa lógica, pero el liderazgo del conurbano ya asoma como un punto de discordia entre correligionarios. Por caso, en la Tercera, además de las pretensiones marcadas del sector de Lousteau, se vienen escuchando arengas de referentes seccionales de Adelante que bregan por una candidatura del periodista Luis Otero.