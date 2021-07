El ARI logró impugnar el sello de JxC en Neuquén y define candidato en soledad

La Justicia Federal hizo lugar al pedido de impugnación por parte de la Coalición Cívica-ARI para que el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) no utilicen la denominación de Juntos por el Cambio (JxC) en Neuquén. Ahora, el tridente partidario irá como Cambia Neuquén, aunque también podría ser objetado. El espacio patagónico de Elisa Carrió aún no confirmó la lista de candidatos y candidatas, pero suena con fuerza el nombre del periodista Carlos Eguía para encabezar al nómina al Congreso.

“Entendemos que no solamente está el derecho de los partidos, sino la claridad para las personas, los afiliados”, sostuvo la presidenta del ARI Valeria Todero, apenas se supo la definición de la jueza Carolina Pandolfi en la noche de este viernes. En declaraciones a LU5, alimentó lo planteado ante Letra P sobre la estrategia judicial para que sus ex socios no utilicen la denominación en la campaña 2019.

La presentación exitosa en la Justicia envalentonó a los apoderados del ARI, que objetaron también la denominación Cambia Neuquén y Cambiemos Neuquén “o cualquier otra denominación que guarde similitud con aquellas, por cualquier agrupación, con fines partidarios o políticos, sin la debida y fundada autorización de todos los integrantes y fundadores de la alianza”.

"El capricho de los demás partidos hizo que Juntos por el Cambio no exista más en Neuquén, algo que claramente nos indigna, porque hemos trabajado durante muchos años para consolidar la alianza en toda la provincia y ser una alternativa superadora a las demás fuerzas, pero la soberbia y el egoísmo de algunos dirigentes hizo que esto se rompiera", decía Todero cuando presentaba la impugnación.

Hasta lo que se denomina Cambia Neuquén, la alianza entre el PRO, la UCR y NCN, llevaba al empresario frutícola Pablo Cervi como cabeza de lista acompañado por Ayelén Quiroga, hija del fallecido Horacio "Pechi" Quiroga.