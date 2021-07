La ecuación que ordenó la casa PRO en la Sexta

La interna que a nivel nacional cruzará a Diego Santilli y a Facundo Manes irrumpirá en los armados seccionales de Juntos, que hasta hace unas semanas trabajaban en el armado de listas de unidad. En la Sexta sección, el PRO entró en terreno de definiciones y, si no hay cambios sobre el cierre del plazo para presentar precandidatos, los cuatro primeros casilleros se completarán con representantes de los distritos con mayor peso electoral en la región. Por la sección, se podrán en juego 11 diputaciones.

También podés leer La pretensión del sexto casillero, el tironeo de JxC en el sur bonaerense

La decisión del radicalismo bonaerense de poner en marcha la maquinaria para armar listas propias distritales y seccionales que empujen la candidatura de Manes en un escenario de confrontación interna en las PASO desdibujó los bocetos que provincia adentro venían tejiendo los distintos socios cambiemistas.

De las once bancas que se ponen en juego, seis están en manos de Juntos, de las cuales cuatro son del PRO y las restantes, de la Unión Cívica Radical. En 2017, la nómina la lideró Santiago Nardelli, quien, alineado con la senadora Nidia Moirano y el intendente bahiense, Héctor Gay, conducen el armado regional del PRO. En segundo lugar, el vidalismo impulsó a Leticia Aprile, de Tres Arroyos. El tercero y el cuarto casilleros quedaron para radicales Emiliano Balbín, de Salliqueló, y Anahí Bilbao, de Laprida. El quinto fue para Rosio Antinori, también de Tres de Arroyos, y el sexto, para un funcionario de Morón del riñón de Ramiro Tagliaferro, Néstor Résico.

También podés leer Territorio vs votos, la pelea en JxC para ordenar la Sexta

Según supo Letra P, el PRO ya tendría definido su armado para dirimir la interna. Sin chances de competir por un nuevo mandato, el reemplazo de Nardelli llega de la mano de otro bahiense miembro de su espacio: el presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Fernando Compagnoni.

En segundo lugar, como había anticipado este portal, firmará Abigaíl Gómez, secretaria de Gobierno de Coronel Rosales, segundo distrito con mayor peso electoral en la sección. Con Gómez en la lista, que fue candidata a senadora en cuarto lugar en 2019, se atiende el reclamo del intendente Mariano Uset, quien había planteado la necesidad de que su distrito tuviera un representante en la Legislatura.

También podés leer El comando territorial de Manes

El tercer lugar será para el intendente de Carmen de Patagones, José Luis Zara, y el cuarto casillero lo completará Rosío Antinori, quien busca renovar su mandato.

Con este planteo, no sólo resta esperar si el radicalismo volverá a jugar con Balbín y Bilbao, sino que queda claro que no solo el foráneo Résico quedó sin apoyo suficiente para mantener su lugar en la Cámara baja, sino también Aprile, quien a pesar de tener chances de renovar por un periodo más, no consiguió el apoyo regional para hacerlo. En 2017, su nominación fue avalada por el exjefe de Gabinete de la administración de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, hoy sin peso en la estructura provincial del PRO.